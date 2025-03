Nach Bus-Attacke rufen Mannschaften zur Mäßigung auf

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol und der VSV nehmen zu den kolportierten Spannungen zwischen den beiden Hockeyclubs gemeinsam Stellung.

In den Medien wurde in den vergangenen Tagen darüber berichtet. Weil in der Nacht auf Freitag in Villach die Reifen vom Mannschaftsbus des HCB aufgestochen und Seitenwände des Fahrzeugs beschmiert wurden, ermittelt die Polizei.

Am Freitagvormittag haben beide Clubs eine gemeinsame Erklärung herausgegeben und distanzieren sich von der Gewalt.

Wörtlich heißt es: