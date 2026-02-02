Nadine Fest gewinnt ersten Super-G beim Europacup in Reinswald

Von: luk

Reinswald – Nadine Fest hat ihren Titel als „Königin vom Sarntal“ mit Erfolg untermauert. Am Montag kürte sich die Österreicherin im ersten Super-G des 20. FIS Europacup Ski Alpin in Sarntal zur Siegerin. Gemeinsam mit ihr stiegen in Reinswald ihre österreichische Teamkollegin Emily Schöpf und Cande Moreno aus Andorra auf das Podest. Die Italienerin Carlotta De Leonardis wurde Vierte. Am Dienstag steht um 10.30 Uhr der zweite Super-G in Reinswald auf dem Programm, der den Europacup auf der Schöneben-Piste abschließt.

Nadine Fest ging als Erste mit der Startnummer eins ins Rennen und überquerte die Ziellinie mit einer Zeit, die keine der 87 Athletinnen, die nach ihr folgten, unterbieten konnte: 1.14,25 Minuten benötigte Fest für den Super-G auf der Schöneben-Piste. Die 27-jährige Kärntnerin holte sich damit ihren fünften Sieg beim Europacup im Sarntal und stand bei ihrer neunten Teilnahme in Reinswald zum neunten Mal auf dem Podium. „Als Erste zu starten und zu gewinnen, ist schön. Dieses Rennen ist immer spannend. Das Wichtigste ist, sicher zu sein, seinen Gefühlen zu vertrauen und die Skier laufen zu lassen. Mein Erfolgsrezept ist immer dasselbe: früh angreifen und im Schuss runter”, sagte die Siegerin.

Die Skifahrerin, die dem Ergebnis von Fest am nächsten kam, war ihre Landsfrau Emily Schöpf, die mit 22 Hundertstelsekunden Rückstand auf die Siegerin den zweiten Platz belegte. Auf dem dritten Podiumsplatz jubelte Cande Moreno, die mit einer Zeit von 1.15,31 Minuten ins Ziel kam. Die 25-Jährige aus Andorra erreichte damit ihr erstes Podium im Europacup. Mit diesem Ergebnis stand der Zwergenstaat Andorra außerdem zum ersten Mal im Sarntal auf dem Podium.

De Leonardis, Allemand und Thaler in den Top-10

Am Fuße des Podiums belegte die Italienerin Carlotta De Leonardis den vierten Platz. Die 22-Jährige aus Sestola (Modena) erreichte das Ziel in 1.15,45 Minuten, mit vierzehn Hundertstelsekunden Rückstand auf die Drittplatzierte. Sie war nicht nur die Schnellste unter den 26 italienischen Teilnehmerinnen, sondern erzielte auch ihre beste Platzierung im Europacup. „Das Rennen heute ist gut gelaufen, ich bin zufrieden. Die Piste war sehr gut präpariert, der Untergrund war sehr schön, etwas weicher als sonst, aber letztendlich war er hervorragend. Morgen hoffe ich, das wiederholen oder sogar noch besser machen zu können”, erklärte De Leonardis.

Zwei weitere Italienerinnen schafften es in die Top-10: die Führende in der Super-G-Europacupwertung, Sara Allemand, auf Platz acht (1.15,88 Minuten) und die Südtirolerin Sara Thaler, nur 10 Hundertstelsekunden hinter Allemand. Die Skifahrerin aus Gröden von der Sportgruppe der Carabinieri zeigte sich sehr zufrieden mit dem Rennen. „Ich bin mit dem heutigen Rennen zufrieden. Dieses Jahr bin ich im Super-G im Training immer gut gefahren, aber nicht im Rennen. Deshalb bin ich froh, dass es mir dieses Mal gelungen ist“, erklärte Thaler. An dem Rennen nahmen auch die Südtirolerinnen Arianna Putzer (46.), Vicky Bernardi (48.) und Rita Granruaz (50.) teil. Nora Damian belegte bei ihrem Debüt im Europacup den 62. Platz, Ivy Schölzhorn den 67. Platz Leonie Girtler kam hingegen nicht ins Ziel.

Die 20. Ausgabe des FIS Europacups Ski Alpin im Sarntal wird am Dienstag mit einem weiteren Super-G der Damen fortgeführt. Rennbeginn ist um 10.30 Uhr.

FIS Europacup Ski Alpin in Reinswald/Sarntal, Top-5 Super-G 1:

1. Nadine Fest (AUT) 1.14,25 Minuten

2. Emily Schöpf (AUT) 1.14,47

3. Cande Moreno (AND) 1.15,31

4. Carlotta De Leonardis (ITA) 1.15,45

5. Lisa Grill (AUT) 1.15,74

Die gesamte Ergebnisliste: https://crej.short.gy/IcABN1

FIS Europacup Ski Alpin in Reinswald/Sarntal, Programm:

Dienstag, 3. Februar 2026

10.30 Uhr: 2. Super-G der Damen

Anschließend Siegerinnen-Ehrung im Zielraum