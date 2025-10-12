Aktuelle Seite: Home > Sport > Nächste ÖFB-Frauenteamstütze verletzt – Höbinger droht Pause
Nächste ÖFB-Frauenteamstütze verletzt – Höbinger droht Pause

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 21:21 Uhr
Höbinger wird wohl einige Zeit fehlen
APA/APA/EXPA/PETER RINDERER/EXPA/PETER RINDERER
Von: apa

Für Österreichs Frauen-Fußball-Teamchef Alexander Schriebl reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Nach dem jüngsten Kreuzbandriss von Bayern-Stammspielerin Sarah Zadrazil droht nun mit Marie-Therese Höbinger die nächste Stütze, die beiden Play-off-Partien der Nations League gegen Tschechien zu verpassen. Die Mittelfeldspielerin wurde am Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage von Liverpool gegen Manchester City schon in der 26. Minute am Knie verletzt ausgetauscht.

Es war ein Rückschlag für die 24-Jährige, die zuvor schon von Mitte September bis Anfang Oktober wegen einer Verletzung beim schwächelnden englischen Erstligisten nicht hatte mitwirken können. Bedenken hinsichtlich des Nationalteam-Lehrganges hatte es schon damals gegeben. Mit einem 90-Minuten-Einsatz am 5. Oktober gegen London City schien sich alles zum Guten zu wenden, seit Sonntag ist aber wieder alles anders. Höbinger verließ humpelnd unter Tränen den Platz, hatte einen Verband knapp ober dem rechten Knie.

“Es könnte dieselbe Verletzung sein, die sie sich schon ein bisschen früher in der Saison zugezogen hat”, sagte Liverpools Trainer Gareth Taylor. Höbinger war beim Verteidigen im eigenen Strafraum unglücklich zu Boden gefallen. Aufseiten der Siegerinnen kam Rechtsverteidigerin Laura Wienroither einmal mehr nicht zum Zug, ihre Situation ist also genauso wenig erfreulich wie jene von ÖFB-Einsertorfrau Manuela Zinsberger bei Arsenal, die in dieser Saison noch kein Pflichtspiel bestreiten durfte.

Österreich ist am 24. Oktober in Tschechien zu Gast, das Rückspiel folgt am 28. Oktober in der Wiener Generali Arena.

