Nächster Sieg von Prevc – Embacher vor Fettner Achter

Von: apa

Domen Prevc ist aktuell der Überflieger im Skisprung-Weltcup. Der Slowene hat am Sonntag auf der Großschanze in Klingenthal seine Siegesserie fortgesetzt und auch den vierten Dezember-Bewerb überlegen gewonnen. Von den ÖSV-Adlern schafften Stefan Embacher als Achter und Manuel Fettner als Neunter den Sprung in die Top Ten, Stefan Kraft landete auf Rang elf.

Prevc feierte seinen 13. Weltcupsieg und war dabei wie schon am Vortag eine Klasse für sich. Der 26-Jährige hatte 13 Punkte Vorsprung auf Ren Nikaido und 14,1 auf dessen japanischen Landsmann Ryoyou Kobayashi.

Embacher bester Österreicher

Die Österreicher konnten diesmal nicht um den Sieg mitspringen. Embacher verbesserte sich im zweiten Durchgang, Fettner fiel von Rang sechs nach dem ersten Sprung um drei Plätze zurück, schaffte aber seine dritte Top-Ten-Platzierung in diesem Winter. Kraft, am Vortag Zweiter, büßte im zweiten Durchgang vier Ränge ein.

Andreas Wellinger, Olympiasieger von 2018, verpasste mit einem Sprung auf 111,5 m die Qualifikation. Der Deutsche hat heuer mit Platz sieben in Ruka erst ein gutes Ergebnis und muss um die Nominierung für die Vierschanzentournee zittern. Vor dem Traditionsbewerb, der am 29. Dezember in Oberstdorf beginnt, stehen nächste Woche noch zwei Springen in Engelberg auf dem Programm.