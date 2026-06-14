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Knicks bejubeln den Titel

New York Knicks sind zum dritten Mal NBA-Champion

Sonntag, 14. Juni 2026 | 05:39 Uhr
Knicks bejubeln den Titel
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GREGORY SHAMUS
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Von: APA/sda

Die New York Knicks sind zum dritten Mal NBA-Champion. Der Traditionsklub nutzte gleich seinen ersten Matchball und landete auswärts in San Antonio mit 94:90 den entscheidenden vierten Sieg. Die Knicks setzten sich in der auf maximal sieben Spiele ausgelegten Finalserie gegen die Spurs mit 4:1 Siegen klar durch. Für die Franchise aus New York ist es der insgesamt dritte Titel in der besten Basketballliga der Welt und der erste seit 53 Jahren.

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