Grenzen überwinden, die im Kopf beginnen

“No Limits” von AVS und VSS

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 13:40 Uhr
No Limits – gemeinsame Veranstaltungsreihe von AVS und VSS
Verband der Sportvereine Südtirols
Von: Ivd

Bozen – Grenzen beginnen im Kopf. Dass der Sport dabei helfen kann, Grenzen zu überwinden, beweist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe des Alpenverein Südtirols (AVS) und des Verbandes der Sportvereine Südtirols (VSS).

Der Auftakt findet am 4. November bei Salewa in Bozen statt, weitere Termine sind der 12. November in der Basis in Schlanders und der 27. November im Astra in Brixen. Sechs Sportler mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen werden dann aus ihrem Leben erzählen. Das spannende dabei: Alle werden beweisen, dass sie sich von ihrer körperlichen Beeinträchtigung nicht bremsen lassen.

Mit dabei sind unter anderem: Claudia Schuler, Roland Ruepp, Franz Gatscher, Hans Peter Schraffl, Magdalena Hofer und Florian Mutschlechner.

Moderiert werden die einzelnen Termine von Andreas Leiter und Thomas Tiefenbrunner.

Die Veranstaltungen sind kostenlos, allerdings ist aus organisatorischen Gründen eine Online-Anmeldung notwendig.

Zur Anmeldung.

Bezirk: Bozen

