Ã–BV-MÃ¤nner mit Sieg und Niederlage bei 3×3-EM weiter

Von: apa

Die österreichischen 3×3-Basketballer haben bei der Heim-EM in Wien gegen Außenseiter Aserbaidschan mühevoll 20:18 gewonnen und anschließend gegen Olympiasieger Niederlande 19:22 verloren. Der Viertelfinaleinzug stand bereits nach der ersten Partie fest, da die Aseris davor auch schon den Niederländern unterlegen waren. Österreichs Viertelfinalgegner am Samstag im Stadion auf der Kaiserwiese im Prater ist Spanien.

Das Spiel gegen die Niederlande hielten Nico Kaltenbrunner und Co. lange offen und lagen in der Schlussphase sogar knapp in Führung. In der letzten Minute fixierten die Oranje aber doch noch den Favoritensieg. “Wir waren so knapp an der Sensation dran, Kleinigkeiten haben gefehlt, um den Olympiasieger zu stürzen”, sagte Fabio Söhnel und versprach, dass man im Viertelfinale “alles reinhauen” werde.

Die ÖBV-Frauen hatten sich am Donnerstag für das Viertelfinale qualifiziert, in dem sie am Samstag gegen Frankreich spielen.