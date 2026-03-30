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Kapitän Alaba führte das Aufwärmprogramm an

ÖFB-Abschlusstraining für Südkorea-Test ohne Goalie Lawal

Montag, 30. März 2026 | 12:29 Uhr
Kapitän Alaba führte das Aufwärmprogramm an
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
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Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam hat sein Abschlusstraining für das WM-Testspiel am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Südkorea fast in Bestbesetzung absolviert. Torhüter Tobias Lawal fehlte bei der vom Ernst Happel Stadion auf das Trainingsgelände am ÖFB-Campus verlegten Einheit Montagmittag wegen seiner Adduktorenprobleme. Der nach einer Oberschenkelverletzung ohnehin nicht für einen Einsatz vorgesehene Alessandro Schöpf trainierte laut ÖFB im Innenbereich.

Die restlichen Akteure, darunter auch die zuletzt nicht voll fitten Stammspieler David Alaba, Konrad Laimer und Xaver Schlager, machten den medienöffentlichen Teil des Trainings mit. KRC-Genk-Legionär Lawal hätte sich, nachdem am Freitag im Test gegen Ghana (5:1) Alexander Schlager und Florian Wiegele je eine Hälfte das Tor gehütet hatten, Hoffnungen auf seinen zweiten Länderspiel-Einsatz machen dürfen. Nun dürfte gegen die Koreaner Bröndbys Patrick Pentz im Tor beginnen.

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