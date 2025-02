ÖFB-Frauen unterliegen Deutschland in NL nach 1:0 noch 1:4

Von: apa

Für Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat es gegen Deutschland einmal mehr nichts zu holen gegeben. Die ÖFB-Truppe kassierte am Dienstag in Nürnberg gegen den Weltranglistendritten nach einer 1:0-Führung noch eine 1:4-Niederlage, verlor damit auch das sechste direkte Duell und hält nach dem zweiten Spiel in der Nations-League-Gruppe A1 weiter bei drei Punkten. Die DFB-Auswahl (4) zog nach der zweiten von sechs Partien vorbei an die Spitze.

Annabel Schasching (3.) belohnte die couragiert auftretenden Österreicherinnen mit dem frühen Führungstreffer und ihrem Länderspieltor Nummer drei. Vor der Pause wäre auch ein weiterer Treffer möglich gewesen, es fiel aber nur das 1:1 durch Laura Freigang (39.). Nach dem Seitenwechsel war die größere Klasse des Favoriten augenscheinlich, mit Linda Dallmann (55.), Giovanna Hoffmann (70.) und Vivien Endemann (82.) trafen gleich drei Wechselspielerinnen.

Für Deutschland war es der erste Sieg nach dem 2:2 in den Niederlanden. Die Niederländerinnen sind am 4. April in Almelo und vier Tage später in Altach der nächste ÖFB-Gegner. Zuvor treffen sie noch am Dienstagabend auf Schottland, den 0:1-Auftakt-Verlierer gegen Österreich in Ried am Freitag.

Drei Änderungen in Startelf

Teamchef Alexander Schriebl nahm drei Umstellungen in der Startelf vor. Für Sarah Zadrazil rückte wie erwartet Kapitänin Sarah Puntigam auf die defensive Mittelfeldposition zurück. Auf der linken Seite im Dreier-Mittelfeld davor kam Laura Feiersinger in die Mannschaft und neben ihr Carina Brunold, die in ihrem zweiten Länderspiel erstmals von Beginn an ran durfte. Die angeschlagene Marie-Therese Höbinger fehlte vorerst genauso wie Chiara d’Angelo, die rechts in der Abwehr durch Laura Wienroither ersetzt wurde.

Die Ankündigung eines mutigen Auftritts wie gegen Schottland setzte die ÖFB-Elf von der ersten Minute in die Tat um. Ein Spielzug über mehrere Stationen machte einen Traumstart nach etwas mehr als zwei Minuten perfekt. Wie von Schriebl gewünscht, ging es nach Ballgewinn schnell nach vorne, über Brunold, Feiersinger und Lilli Purtscheller, die zur Mitte spielte, landete der Ball bei Schasching, die mit links souverän abschloss. Deutschland kam mit dem aggressiven Pressing der Österreicherinnen schlecht zurecht, es passierten immer wieder Ballfehler.

In der Offensive wurde der Favorit in der 19. Minute erstmals gefährlich, da parierte Manuela Zinsberger einen Schuss von Klara Bühl. Mehr in der Luft lag vorerst aber das 0:2, ein Patzer von Torfrau Stina Johannes, deren Pressball mit Purtscheller neben dem Tor landete, blieb ohne Folgen (20.). Drei Minuten später konnte sich Johannes dafür bei einem Linksschuss von Julia Hickelsberger-Füller auszeichnen.

Standard leitete deutsche Wende ein

Auf der anderen Seite wurde es fast nur bei Standardsituationen gefährlich, und so fiel auch der Ausgleich. Nach einer Bühl-Freistoßflanke leitete Rebecca Knaak direkt zur Mitte weiter, wo Freigang aus vier Metern einschob. Beide DFB-Akteurinnen hatten viel zu viel Platz. Gleich darauf hatte die ÖFB-Truppe Glück, dass es bei einem Zweikampf von Virginia Kirchberger mit Lea Schüller im Strafraum keinen Elfmeter gab.

Nach Wiederbeginn änderte sich die Charakteristik der Partie, die Gastgeberinnen übernahmen das Kommando, Puntigam und Co. konnten den laufintensiven Spielstil nicht mehr auf den Platz bringen. Besonders bitter war, dass zum Zeitpunkt des 2:1 Claudia Wenger wegen einer Verletzung an der Hüfte draußen war. In Überzahl traf Dallmann nach Ideal-Lochpass von Jule Brand. Noch schlimmer wurde es in Minute 70, wo Feiersinger mit einem Rückpass auf Dallmann ein Geschenk machte, deren Querpass verwertete Hoffmann. Für den Schlusspunkt sorgte Endemann, die nicht attackiert wurde und via Innenstange traf.

Da war auch schon Magdalena Rukavina im Spiel, die ab der 75. Minute debütierte. Später kam auch noch Melanie Brunnthaler zu ihrem Premiereneinsatz. Wie beim 0:4 am 16. Juli 2024 in Hannover setzte es wieder eine klare ÖFB-Niederlage auf deutschem Boden.