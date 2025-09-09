ÖFB-Team nach 2:1 in Bosnien voll auf WM-Kurs

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam ist dem Ticket für die WM 2026 einen großen Schritt nähergekommen. Die ÖFB-Auswahl gewann am Dienstag in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina 2:1, holte den vierten Sieg im vierten Quali-Spiel und liegt in Gruppe H bei einem Match in der Hinterhand nur aufgrund der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz hinter den Bosniern auf Rang zwei. Marcel Sabitzer (49.) und Konrad Laimer (65.) trafen für Österreich, Edin Dzeko erzielte das 1:1 (50.).

13.600 Zuschauer sorgten im ausverkauften Stadion Bilino Polje für eine stimmungsvolle Kulisse und bekamen schon nach wenigen Sekunden den ersten Abschluss von Dzeko zu sehen. Der Versuch des Altstars ging aber deutlich am Tor vorbei.

Die Bosnier setzten im Spiel nach vorne auf ihr 39-jähriges Aushängeschild und überließen ansonsten zumeist den Gästen die Initiative, die mit dem Ballbesitz anfangs jedoch wenig bis gar nichts anzufangen wussten. Wie schon gegen Zypern taten sich die ÖFB-Kicker gegen einen gut gestaffelten Gegner schwer. Die Quote an technischen Patzern und Fehlpässen war zu hoch, um den Gegner in Bedrängnis zu bringen.

Lienhart ließ erste Topchance aus

Wirklich gefährlich wurde es vor der Pause nur in der 24. Minute: Nach einem Freistoß-Chip von David Alaba brachte der für Marko Arnautovic in die Startelf gekommene Michael Gregoritsch den Ball zur Mitte, Bosnien-Goalie Nikola Vasilj wehrte nach vorne vor die Füße von Philipp Lienhart ab, doch der Innenverteidiger schoss vom Fünfer weit über die Latte. Die zweite vielversprechende Offensivszene gelang in der 41. Minute. Christoph Baumgartner bediente Gregoritsch, dessen Schuss jedoch klar das Ziel verfehlte.

Bald nach Wiederanpfiff nahm die Partie zumindest vorerst die aus österreichischer Sicht gewünschte Wendung. Der für Patrick Wimmer zum Zug gekommene Schmid, neben Gregoritsch der zweite Neue in der Startformation, setzte Gregoritsch ein. Der Steirer spielte zur Mitte, und der missglückte Abwehrversuch von Nihad Mujakic landete vor den Füßen von Sabitzer, der per Volley die Führung der Truppe von Ralf Rangnick besorgte. Sabitzer hatte schon das Goldtor gegen Zypern erzielt, damals in der 54. Minute aus einem Elfmeter.

Das Momentum war schon etwa 20 Sekunden nach dem Anstoß wieder dahin. Gregoritsch leistete sich einen Ballverlust, Alaba konnte den Pass von Ermedin Demirovic nicht verhindern, Lienhart war schlecht postiert und Dzeko stellte auf 1:1. Rangnick, der die weiten Wege im Stadion aufgrund seiner Fußprobleme auf einem Fahrrad zurücklegte, reagierte und brachte nach einer Stunde Wimmer, Florian Grillitsch und Arnautovic.

Laimer als Goldtorschütze

Letzterer sollte bei der Entstehung des entscheidenden Treffers eine wichtige Rolle spielen, denn Arnautovics abgefälschter Schuss wurde zur optimalen Vorlage für Laimer. Der Bayern-Profi sorgte mit einem trockenen Linksschuss für das 2:1 des ÖFB-Teams. Das Abseits aufgehoben hatte Tarik Muharemovic, der in Kärnten aufwuchs und früher bei Austria Klagenfurt und beim WAC engagiert war. Für die Wolfsberger absolvierte der 22-Jährige sogar fünf Bundesligapartien.

In der letzten Viertelstunde wurden die Bosnier notgedrungen offensiver, schafften es allerdings nicht, eine zwingende Chance herauszuspielen. Wimmer sah im Finish für ein Foul an den eingewechselten Salzburg-Youngster Kerim Alajbegovic noch Gelb-Rot (95.), die ÖFB-Auswahl brachte den Vorsprung aber ohne gröbere Probleme über die Zeit. Das Rangnick-Team hat nun im Rennen um den Gruppensieg, der den fixen Startplatz für die Endrunde in Nordamerika bedeutet, alle Trümpfe in der Hand.

Weiter geht es am 9. Oktober in Wien gegen San Marino, drei Tage später steigt das Duell mit Rumänien in Bukarest. Zum Abschluss wartet am 15. November eine Auswärtspartie gegen Zypern und am 18. November ein Heimspiel gegen die Bosnier. Die letzte Partie im Happel-Stadion ist bereits ausverkauft. Spätestens an diesem Tag könnte die erste WM-Teilnahme seit 1998 unter Dach und Fach gebracht werden.