ÖTTV-Frauen unterliegen im WM-Sechzehntelfinale Nordkorea

Von: apa

Österreichs Tischtennis-Frauen-Nationalteam ist bei der WM in London im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Zum Start der K.o.-Phase bezog Rot-Weiß-Rot am Montag gegen Nordkorea ein 0:3. Einzig die 16-jährige Nina Skerbinz holte beim 1:3 (-4,11,-5,-4) gegen Cha Su-yong einen Satz. Karoline Mischek unterlag Kim Kum-yong 0:3 (-5,-6,-3), Sofia Polcanova Pyon Song-gyong 0:3 (-9,-8,-8). In der Gruppe war die ÖTTV-Truppe gegen Angola, Puerto Rico und Ghana ungeschlagen geblieben.

Das gelang auch dem rot-weiß-roten Männer-Team. Am Dienstag (18.00 Uhr MESZ) geht es für Daniel Habesohn und Co. nach fünftägiger Spielpause im Sechzehntelfinale mit Indien auch gegen einen weiteren Gruppensieger. Die Asiaten liegen in der Team-Weltranglisten als Zwölfte neun Plätze vor den Österreichern.