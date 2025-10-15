Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖTTV-Männer bei Team-EM durch zwei Siege auf Endrang 17
Robert Gardos erwischte einen sehr guten Tag/Archivbild

ÖTTV-Männer bei Team-EM durch zwei Siege auf Endrang 17

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 22:30 Uhr
Robert Gardos erwischte einen sehr guten Tag/Archivbild
APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART
Von: apa

Österreichs Tischtennis-Nationalequipe der Männer hat am Mittwoch bei der Team-EM in Platzierungsspielen zwei Siege gefeiert und belegt damit Endrang 17. Zunächst gelang ein 3:0 gegen die Ukraine, am Abend ein 3:1 gegen die Niederlande. Nachdem in der Gruppenphase durch Niederlagen gegen Kroatien und Moldau das Achtelfinale und das direkte WM-Ticket verpasst worden war, scheint dieses nun noch über die Weltrangliste möglich. Fix ist freilich schon die EM-Teilnahme 2027.

Gegen die Ukrainer punktete Andreas Levenko durch ein 3:1 gegen Andrij Grebenjuk, danach Robert Gardos und Maciej Kolodziejczyk durch 3:0-Erfolge gegen Nazar Tretjak bzw. Anton Limonow. Gegen die Niederländer punktete Routinier Gardos doppelt, indem er Kas van Oost 3:1 und Gabrelius Camara mit 3:2 in die Schranken wies. Dazwischen unterlag Levenko Camara 0:3, Kolodziejczyk kam gegen Milo de Boer zu einem 3:2.

Österreichs Frauen-Team hatte am Dienstag den Aufstieg ins Achtelfinale und damit die WM-Qualifikation geschafft, am Donnerstag (10.00 Uhr) folgt für Sofia Polcanova und Co. das Duell mit Polen um das Viertelfinale.

© 2025 First Avenue GmbH
 