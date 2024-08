ÖVV-Teams in Hamburger Elite-16-Zwischenrunde out

Timo Hammarmberg/v. und Tim Berger in Hamburg auf Endrang neun/Archiv

Von: apa

Die in der Zwischenrunde des Hamburger Elite-16-Turniers vertretenen österreichischen Beachvolleyball-Teams sind am Samstag in dieser ausgeschieden. Die aus der Qualifikation gekommenen Timo Hammarberg/Tim Berger hielten sich gegen die Routiniers Pablo Herrera/Adrian Gavira gut, unterlagen den Spaniern aber 1:2 (22,-16,-11). Die Schwestern Dorina und Ronja Klinger verloren gegen die Brasilianerinnen Thamela/Victoria 0:2 (-17,-14). Beide ÖVV-Paare landeten damit auf Rang neun.