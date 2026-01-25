Aktuelle Seite: Home > Sport > Olympia-Aus für Skicrosser Takats wegen schwerer Verletzung
Olympiatraum von Takats geplatzt

Olympia-Aus für Skicrosser Takats wegen schwerer Verletzung

Sonntag, 25. Januar 2026 | 16:52 Uhr
Olympiatraum von Takats geplatzt
APA/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK
Schriftgröße

Von: apa

Der niederösterreichische Ski-Crosser Tristan Takats hat bei seinem Weltcupsturz am Freitag in Veysonnaz eine schwere Knieverletzung und einen Halswirbelbruch erlitten. Der 30-Jährige fällt für den Rest der Saison mit den anstehenden Olympischen Spielen aus. Wie der ÖSV am Sonntag bekanntgab, erlitt Takats einen Kreuzband-, Außenband- und Meniskusriss im rechten Knie. Hinzu komme ein unverschobener Bruch des siebenten Halswirbels.

Die Knieverletzungen erfordern laut ÖSV-Angaben jedenfalls eine Operation, beim Wirbelbruch müsse das erst geklärt werden. “Natürlich tut es sehr weh, wenn man den Traum von Olympia eigentlich einfach so wegschmeißt, und die Saison ist auch vorbei”, sagte Takats am Tag vor der Nominierung der Winterspielteilnehmer durch das ÖOC.

Der Olympia-15. von 2022 gab an, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe, eine Entscheidung über ein mögliches Comeback oder sein Karriereende wolle er erst später treffen. Die Tendenz gehe derzeit nach hoffentlich erfolgreicher Reha aber in Richtung Fortsetzung seiner Ski-Cross-Laufbahn. “Wir werden es sehen, aber ich glaube schon, dass ihr weiter mit mir rechnen könnt.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
76
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
53
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Kommentare
47
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
40
Horror-Busfahrt in Brixen
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Kommentare
40
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 