Open-Turnier des TC Neumarkt geht an Moritz Trocker

Neumarkt – Der Völser Moritz Trocker ist der Sieger des Open-Turniers von Neumarkt. Lisa Tomasi setzte sich hingegen in der dritten Kategorie der Damen durch.

Über 280 Spielerinnen und Spieler nahmen am Turnier im Unterland teil. Auch viele der besten Südtiroler, wie Moritz Trocker und Sebastian Brzezinski. Bei den Herren standen sich im Finale dann auch diese beiden Spieler gegenüber, wobei Tennisprofi Trocker seinen Teamkollegen Brzezinski in einem hochspannenden Match, nach über dreieinhalb Stunden Spielzeit, mit 6:7, 6:1, 7:6(3) in die Knie zwang. „Ich bin mit meiner Leistung hier sehr zufrieden. Anfang März habe ich mich beim ITF-Turnier in Monastir schwer verletzt und musste dann den Meniskus operieren. In Neumarkt feierte ich mein Comeback, jetzt konzentriere ich mich wieder auf ITF-Turniere“, freut sich der 21-jährige Völser.

Trocker schaltete im Viertelfinale den Paulsner Tobias Tappeiner in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3 aus und im Halbfinale warf er den Trientner Elia Barozzi mit 6:4, 6:0 aus dem Turnier. Der Bozner Brzezinski bezwang hingegen zuerst Cristian Cauzzi aus Arco klar mit 6:0, 6:0 und dann den als Nummer drei gesetzten Trientner Mattia Lotti in drei Sätzen mit 6:4, 5:7, 6:1.

In der dritten Kategorie der Damen triumphierte Lisa Tomasi. Die 3.2-Spielerin vom ATA Battisti Trento bezwang im Endspiel die Welsbergerin Lisa Marie Sartori vom Tennis Brixen mit 6:3, 6:2. Tomasi schaltete im Halbfinale Martina Broggi in zwei Sätzen aus, Sartori setzten sich hingegen im zweiten Halbfinale gegen Sara Rizzolli mit 6:3, 3:6, 6:3 durch. In der vierten Kategorie setzten sich Gastgeber Patrick Zambaldi und Sofia Selle aus Predazzo durch.

Die Ergebnisse des Open-Turniers vom TC Neumarkt

Open Herren

Viertelfinale

Moritz Trocker (2.4/TC Rungg) – Tobias Tappeiner (2.7/TC Bozen) 6:2, 6:3

Elia Barozzi (2.6/CT Rovereto) – Nicola Carollo (2.6/CT Rovereto) 6:1, 6:2

Mattia Lotti (2.5/CT Riva) – Martin Tappeiner (3.1/TC Neumarkt) 6:3, 6:4

Sebastian Brzezinski (2.4/TC Rungg) – Cristian Cauzzi (3.1/CT Arco) 6:0, 6:0

Halbfinale

Moritz Trocker (2.4/TC Rungg) – Elia Barozzi (2.6/CT Rovereto) 6:4, 6:0

Sebastian Brzezinski (2.4/TC Rungg) – Mattia Lotti (2.5/CT Riva) 6:4, 5:7, 6:1

Finale

Moritz Trocker (2.4/TC Rungg) – Sebastian Brzezinski (2.4/TC Rungg) 6:7, 6:1, 7:6

3. Kategorie Damen

Viertelfinale

Lisa Marie Sartori (3.1/Tennis Brixen) – Ruth Malojer (3.3/ATC Tramin) 6:3, 6:0

Sara Rizzolli (3.2/TC Rungg) – Sofia Selle (4.2/CT Predazzo) 6:2, 6:2

Lisa Tomasi (3.2/ATA Battisti Trento) – Giulia Bortolin (3.1/TC Linus) 6:1, 6:4

Martina Broggi (3.1/SV Lana) – Magdalena Trebo (3.5/TC Rungg) 6:1, 6:0

Halbfinale

Lisa Marie Sartori (3.1/Tennis Brixen) – Sara Rizzolli (3.2/TC Rungg) 6:3, 3:6, 6:3

Lisa Tomasi (3.2/ATA Battisti Trento) – Martina Broggi (3.1/SV Lana) 6:4, 6:3

Finale

Lisa Tomasi (3.2/ATA Battisti Trento) – Lisa Marie Sartori (3.1/Tennis Brixen) 6:3, 6:2

4. Kategorie Herren – Finale

Patrick Zambaldi (4.1/TC Neumarkt) – Raphael Rieder (4.2/ASV Welschnofen) 6:3, 4:6, 7:6

4. Kategorie Damen – Finale

Sofia Selle (4.2/CT Predazzo) – Sabine Stürz (4.1/ATV Terlan) 6:2, 6:1