Paralympics: LH Kompatscher dankt Sportlern und Sportlerinnen

Von: luk

Trient/Bozen – Zum Abschluss der Paralympischen Spiele hat Landeshauptmann Arno Kompatscher im Namen der Regionalregierung seine Anerkennung für die herausragenden Leistungen der Athletinnen und Athleten aus Trentino-Südtirol zum Ausdruck gebracht.

Von den insgesamt 16 Medaillen der italienischen Nationalmannschaft wurden elf von Sportlerinnen und Sportlern aus der Region Trentino-Südtirol gewonnen. Ein Ergebnis, das laut dem Präsidenten der Region die Qualität des regionalen Sportsystems sowie das Engagement aller Beteiligten eindrucksvoll untermauert.

„Diese Erfolge sind kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit, Durchhaltevermögen und Resilienz“, erklärte Landeshauptmann Kompatscher. „Zu sehen, wie unsere Athletinnen und Athleten auf diesem Niveau Spitzenleistungen erbringen, ist ein Grund zur Freude für die gesamte Region, die seit jeher in den Sport als Instrument für Entwicklung und Inklusion investiert.“

Herausragende Leistungen im Ski Alpin und Snowboard

Im alpinen Skisport ragten vor allem die beeindruckende Konstanz von Giacomo Bertagnolli hervor, der in allen fünf bestrittenen Rennen den Sprung aufs Podest schaffte, sowie Chiara Mazzel, die mit gleich vier Medaillen überzeugte.

Präsident Kompatscher würdigte dabei besonders auch die Guides Nicola Cotti Cottini, Fabrizio Casal und Andrea Ravelli. Ihr sportlicher und menschlicher Einsatz habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Athletinnen und Athleten aus dem Trentino insgesamt neun Medaillen gewinnen konnten.

Besonders gratulierte der Präsident der Region außerdem Emanuel Perathoner, der mit zwei Goldmedaillen seine sportliche Laufbahn eindrucksvoll krönte und der Südtiroler Wintersporttradition einmal mehr große Anerkennung verschaffte.

Präsident Kompatscher dankte im Namen der Region allen Athletinnen und Athleten, die sich für die Spiele qualifiziert und daran teilgenommen haben. Unabhängig vom erzielten Ergebnis stehe ihre Teilnahme für den Kern des olympischen Gedankens: das Überwinden eigener Grenzen, den respektvollen Umgang mit der Konkurrenz und die Kraft des Sports, Menschen im Zeichen fairer Werte zu verbinden.

„Jenseits von Zahlen und Medaillen“, so Präsident Kompatscher, „bleibt vor allem die Botschaft des Engagements, die diese Athletinnen und Athleten vermitteln. Ihr Erfolg ehrt unser Land und bestärkt uns darin, den paralympischen Sport auch weiterhin in all seinen Facetten zu unterstützen.“