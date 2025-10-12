Aktuelle Seite: Home > Sport > Perterer bei Ironman-WM auf Hawaii bei Lövseth-Sieg Fünfte
Lisa Perterer/m. wird von den Top 3 zu ihrer Leistung gratuliert

Perterer bei Ironman-WM auf Hawaii bei Lövseth-Sieg Fünfte

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 11:00 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SEAN M. HAFFEY
Von: APA/sda/dpa

Die Kärntnerin Lisa Perterer hat am Samstag (Ortszeit) bei den Ironman-Weltmeisterschaft der Triathletinnen auf Hawaii in 8:48:08 Stunden mit dem ausgezeichneten fünften Rang überzeugt. Damit stellte sie die österreichische Bestmarke von Kate Allen ein, die Olympiasiegerin 2004 war über die Distanz von 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und einen Marathon sowohl 2005 als auch 2006 auf Position fünf gekommen. Der Sieg ging in 8:28:27 Std. an die Norwegerin Solveig Lövseth.

In einem dramatischen Finish bei großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit nach nächtlichem Regen setzte sich die Skandinavierin lediglich 35 Sekunden vor der Britin Kat Matthews durch, die drittplatzierte deutsche Titelverteidigerin Laura Philipp lag 9:01 Min. zurück. Die Konkurrenz profitierte davon, dass die britische 2023-Gewinnerin Lucy Charles-Barclay und die US-Amerikanerin Taylor Knibb torkelnd und entkräftet aufgeben mussten. Knibb lag bis drei Kilometer vor dem Ziel an der Spitze. Perterer fehlten bei einem Rückstand von 19:41 Min. 1:43 Min. auf Rang vier.

Es war die vorerst letzte Auflage des Rennens nur für Frauen, von der 33-jährigen Deutschen Anne Reischmanns in 9:30:30 in der 13. Schwangerschaftswoche absolviert. Bei den Männern hatte im September in Nizza mit Casper Stornes ebenfalls ein Norweger gewonnen. Im kommenden Jahr starten wieder sowohl Männer als auch Frauen auf Hawaii.

