Peter Spornberger verstärkt die weiß-rote Abwehr

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den italienischen Nationalspieler Peter Spornberger für die Saison 2024/25 unter Vertrag genommen zu haben. Der 25-jährige Rittner wird seine erste Erfahrung als Senior in Italien machen, nachdem er die letzten drei Saisonen in der DEL bei den Schwenninger Wild Wings verbracht hat.

Spornberger (186 cm x 94 kg) ist ein talentierter Verteidiger, der seine Erfahrung in der ersten deutschen Liga mitbringen wird, welche ihm die Möglichkeit gegeben hat, nicht nur seine defensiven Fähigkeiten, sondern auch seine offensive Spielweise zu verfeinern.

Die Karriere

Nach seiner Jugendzeit bei den Rittner Buam zog er im Alter von 15 Jahren nach Deutschland, zu den Juniors von Landshut und den Kölner Junghaien. 2019 erhielt er seinen ersten Vertrag in der DEL2 und spielte zwei Saisonen im Trikot von Freiburg, wo er in 103 Spielen vier Tore und 32 Assists erzielte und mit einer Plus-Minus Wertung von +42 abschloss. Seine Leistungen brachten ihm eine Beförderung in die DEL ein, wo ihm 2021 die Schwenninger Wild Wings vertrauen schenkten: für ihn insgesamt 113 Spiele, drei Tore und 16 Assists. Unterdessen trug Spornberger regelmäßig das Trikot der Azzurri, zunächst in den Jugendmannschaften und ab 2018 in der Senior-Mannschaft mit 87 Einsätzen, zwei Top-Division-Weltmeisterschaften und zwei Division I Gruppe A Weltmeisterschaften.

“Mein Ziel war es, in einer Mannschaft zu spielen, welche nicht nur auf die Playoff-Teilnahme abzielt, sondern alles daransetzt, die Meisterschaft zu gewinnen. Bozen ist genau der richtige Ort dafür: Hier haben wir die besten Fans der Liga und ich weiß, dass die Unterstützung nie fehlen wird. Ich kann es kaum erwarten, eine hoffentlich erfolgreiche Saison zu erleben. Es wird für mich etwas Besonderes sein, nach so langer Zeit wieder nahe an meinem Zuhause zu sein.”