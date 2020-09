Pferderennen in Meran: Johnny Be Goode siegt im Hauptrennen des 13. Renntages

Renntag in Meran

Meran – Heute war wieder Renntag in Meran: Unter den dreijährigen Hürdlern im Preis Rotary Club setzte sich Johnny Be Goode durch. Der Wallach aus dem Rennstall von Paolo Favero übernahm in der Zielkurve die Führung und gab diese nicht mehr ab. Hinter dem Sieger belegte die tschechische Stute Theresie den Ehrenplatz vor dem Trainingsgefährten des SiegersBayazyd

Das Hürdenrennen um den Preis Chiaromonte endete mit dem Sieg von Natam. Der Wallach landete mit Jan Kratochvil im Sattel einen Start – Ziel – Sieg und wehrte alle Angriffe der zweitplatzierten Anna Die Miracoli (M. Secci) ab.

Weitere Tagessiege fielen an Jackson und Almost Human.