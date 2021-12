Positive Schneekontrolle in Innichen

Innichen – Am Mittwoch hat der internationale Skiverbandes FIS am Haunold in Anwesenheit von Rennleiter Kurt Sulzenbacher die obligatorische Schneekontrolle durchgeführt. Nachdem dieser routinemäßige Vorgang positiv abgeschlossen wurde, haben die Veranstalter vom WSV Innichen in Zusammenarbeit mit Prinoth umgehend mit dem Bau der selektiven und technisch äußerst anspruchsvollen Rennstrecke begonnen. Damit steht dem Audi FIS Ski Cross World Cup 3 Zinnen Dolomites in Innichen am Sonntag, den 19. und Montag, den 20. Dezember nichts mehr im Wege.

Der Skicross-Weltcup 2021/22 hat vor zwei Wochen im chinesischen “Secret Garden” begonnen, wo im Februar auch die Olympia-Bewerbe über die Bühne gehen werden. An diesem Wochenende gastieren die besten Skicrosser des Planeten im französischen Val Thorens, bevor es für sie über eine weitere Etappe im schweizerischen Arosa nach Innichen geht. Am Haunold werden die letzten beiden Weltcuprennen vor Weihnachten ausgetragen.

Los geht das umfassende Wettkampfprogramm am Samstag, den 18. Dezember ab 10.45 Uhr mit zwei Qualifikationsläufen, bevor die schnellsten 32 Männer und die 16 besten Frauen am Sonntag, den 19. Dezember (ab 12 Uhr) und am Montag, den 20. Dezember (ab 11.30 Uhr) in den packenden Finalläufen im K.O.-System um den Tagessieg fahren. Als Titelverteidiger reisen Marielle Berger Sabbatel (Frankreich), Fanny Smith (Schweiz), Kevin Drury (Kanada) und Joos Berry (Schweiz) in die Dolomitenregion 3 Zinnen. Smith ist außerdem die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin, während bei den Männern Reece Howden aus Kanada am Ende der Saison 2020/21 die große Kristallkugel überreicht bekam.

Der Parcours wird jedes Jahr leicht abgeändert

Voraussetzung, dass die Weltcup-Klassiker zum bereits zwölften Mal in Innichen stattfinden können, ist natürlich eine perfekt vorbereitete Rennstrecke. Mit dem Bau des selektiven Parcours am Haunold wurde am Mittwoch umgehend nach der erfolgten Schneekontrolle von Seiten der FIS begonnen. Das Organisationskomitee setzt hierbei auf das technische Know-how des Sterzinger Unternehmens Prinoth mit seinem Pistenfahrzeug Bison X. Für den Pistenbau verantwortlich ist Andreas Silbernagl. Gleichzeitig ist Prinoth einer der Hauptsponsoren des renommierten Wintersport-Events in der Dolomitenregion 3 Zinnen.

„Unsere 1100 Meter lange Strecke, die zu den längsten im gesamten Weltcupzirkus zählt, wird jedes Jahr leicht abgeändert. Heuer werden wir an drei Positionen die Stellschrauben drehen. So werden wir die Startsequenz anders gestalten. Im Mittelteil werden wir wahrscheinlich zwei Mal drei Roller einbauen – vor zwei Jahren war es ein fünfer Roller. Dadurch werden die Überholmanöver in der Folge noch spannender. Und auch der Zielsprung wird nicht derselbe sein, wie bei den letzten Weltcuprennen im Dezember 2019“, erklären die Veranstalter vom WSV Innichen.

Zuschauer sind beim Audi FIS Ski Cros World Cup 3 Zinnen in Innichen erlaubt. Der Eintritt ist frei. Allerdings müssen die Fans, die den abgesperrten Zuschauerbereich betreten wollen, den 2G-Nachweis erbringen (gegen Covid-19 geimpft sein oder von der Krankheit genesen) und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Audi FIS Ski Cross World Cup 3 Zinnen Dolomites in Innichen

Freitag, 17.12.2021

11.00-14.00: Training Männer und Frauen (2 Läufe/Mann, 3 Läufe/Frau)

Samstag, 18.12.2021

10.45-12.15: Qualifikation Männer Rennen 1

12.15-13.00: Qualifikation Frauen Rennen 1

13.15-14.30: Qualifikation Männer Rennen 2

14.30-15.15: Qualifikation Frauen Rennen 2

Sonntag, 19.12.2021

12.00 – 13.20: Finalläufe Rennen 1

Siegerehrung im Anschluss

Montag, 20.12.2021

11.30-12.50: Finalläufe Rennen 2

Siegerehrung im Anschluss