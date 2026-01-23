Aktuelle Seite: Home > Sport > Potapova nach starkem Match gegen Sabalenka in Melbourne out
Potapova forderte Sabalenka und vergab Satzbälle

Potapova nach starkem Match gegen Sabalenka in Melbourne out

Freitag, 23. Januar 2026 | 06:16 Uhr
Potapova forderte Sabalenka und vergab Satzbälle
APA/APA/AFP/WILLIAM WEST
Schriftgröße

Von: apa

Österreich ist bei den Australian Open in Melbourne im Einzel nicht mehr vertreten. Die seit Jahresbeginn für Rot-weiß-rot spielende Anastasia Potapova verlor am Freitag gegen die Topfavoritin Aryna Sabalenka aus Belarus nach einer starken Leistung in Runde drei nach 2:02 Stunden mit 6:7(4),6:7(7). Die gebürtige Russin hatte dabei im zweiten Durchgang sogar vier Möglichkeiten zum Satzgleichstand, die Sabalenka aber abwehrte. Die 24-Jährige verzichtete danach auf das Doppel.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
113
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
110
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
65
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
45
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
40
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Anzeigen
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Der perfekte Familienurlaub am Meer
Von Bozen direkt nach Preveza
Von Bozen direkt nach Preveza
Griechenland neu entdecken mit Freunden und Abenteuerlust!
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 