Primavera Tim Cup: FCS-Lauf endet in Runde der letzten 32

Bozen – Die Weißroten unter der Leitung von Mister Valente müssen sich – nach den Erfolgen im Pokal gegen Cittadella, Brescia und Albinoleffe – im Sechzehntelfinale Udinese geschlagen geben

Der Lauf der ältesten Jugendmannschaft des FC Südtirol im nationalen Primavera Tim Cup (ein von der Lega Serie A organisierter Pokal-Wettbewerb) endet in der vierten Runde, gleichbedeutend mit dem Sechzehntelfinale: die Weißroten müssen sich nach den Erfolgen über Cittadella, Brescia und zuletzt Albinoleffe (3:1 am 27.09.23) in der Runde der letzten 32 im Stadio Colaussi von Gradisca d’Isonzo (Provinz Gorizia/Görz) Udinese Calcio mit 0:5 (0:3) geschlagen geben. Die Bianconeri Friulani unter der Leitung von Coach Igor Bubnjic stellen die Weichen für den Einzug in die nächste Runde bereits in Halbzeit eins, genauer gesagt durch drei Treffer innerhalb von sieben Minuten – es treffen Russo (gleich doppelt, 23. & 30.) und Asante (28.). Nach dem Seitenwechsel schnürt Russo seinen persönlichen Dreierpack (48.), ehe Tedeschi in der Nachspielzeit den 5:0-Endstand markiert (90 + 3.). Das spannende Abenteuer Primavera Tim Cup geht für die Jungs von Mister Valente also in der Provinz Görz zu Ende.

UDINESE – FC SÜDTIROL 5:0 (3:0)

UDINESE: Malusà, Lazzaro, Barbana, Corsa, Nuredini (70. Di Lazzaro), Marello (52. Ferrara), Zunec, De Crescenzo, Asante (62. Tedeschi), Panagiotakopoulos (46. Caccioppoli). Russo (70. Sottil)

Auf der Ersatzbank: Giust, Palma, Barbaro, Baricchio, Bozza, Scaramelli

Trainer: Igor Bubnjic

FC SÜDTIROL: Tschöll, Sula (69. Zejnullahu), Hofer, Cangert (37. Cacciatore), Gander, Moutassime, Messner (37. Costa), Uez (62. Balde), Buzi, Padovani (62. Tahiri), Loncini

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Bahaj, Buonavia, Brik, Margoni, Volcan

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Silvia Gasperotti (Rovereto) | D. Santarossa (Pordenone) & M. Nigri (Triest)

TORE: 0:1, 0:3 und 0:4 Russo (23., 30., 48.), 0:2 Asante (28.), 0:5 Tedeschi (90 + 3.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (U) Zunec (19.), Tedeschi (88.) / (FCS) Moutassime (53.), Balde (79.)