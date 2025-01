Prommegger/Payer Mixed-Team-Sieger bei Gastein-Jubiläum

Von: apa

Raceboarder Andreas Prommegger und Sabine Payer haben das 25-jährige Snowboard-Weltcup-Jubiläum von Bad Gastein mit einem Heimsieg gekrönt. Das ÖSV-Duo gewann den Mixed-Team-Parallelslalom am Mittwoch durch einen Finalerfolg gegen die Deutschen Stefan Baumeister und Ramona Hofmeister. Der 44-jährige Prommegger und die 32-jährige Payer wiederholten damit ihren Vorjahressieg. Alexander Payer/Claudia Riegler belegten Rang fünf.

“Ein Traum! Gestern war schon ein wunderschöner Tag, sehr lang, sehr kräftezehrend. Aber wir haben heute noch einmal alles mobilisiert”, sagte Prommegger, der am Dienstag als PSL-Zweiter den Sieg knapp verpasst hatte. Seine Teamkollegin sprach von einem “aufregenden” Wettkampf. “Es war gar nicht so leicht zu fahren. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, im oberen Teil vor allem. Kurz vor dem Finale war noch einmal eine längere Pause, aber wir haben da eine gute Stimmung am Start gehabt. Es war ein geniales Rennen. Vielen Dank an Bad Gastein, dass sie das immer möglich machen”, meinte Sabine Payer.

Alle vier österreichischen Teams am Start hatten die Qualifikation fürs Achtelfinale geschafft. Das Aus kam dort nur für Matthäus Pink/Miriam Weis, die damit Neunte wurden. Im Viertelfinale eliminierten Prommegger/Payer als Österreich 1 die “zweite” Garnitur Payer/Riegler. Arvid Auner/Martina Ankele verpassten den Sprung ins Halbfinale und landeten auf Rang acht.

Im Semifinale behielten die Quali-Schnellsten Prommegger und Payer gegen Gian Casanova/Flurina Bätschi aus der Schweiz ebenso die Nerven wie im Finale. Dort distanzierte die Kärntnerin Vortagessiegerin Hofmeister als Schlussathletin deutlich. Rang drei ging an Casanova/Bätschi.