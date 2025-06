PSG schlägt Atletico bei Club-WM mit 4:0

Von: apa

Europas Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat die erste Schlagerpartie bei der Fußball-Club-WM gewonnen. Das Team von Trainer Luis Enrique bezwang am Sonntag in Pasadena in der südkalifornischen Mittagshitze Atletico Madrid mit 4:0 (2:0). Fabian Ruiz (19.), Vitinha (45.+1), Senny Mayulu (87.) und Lee Kang-in (97.) sicherten den Franzosen drei Punkte. Im Parallelmatch in Gruppe B trafen Botafogo und die Seattle Sounders in Seattle in der Nacht auf Montag aufeinander.

Paris machte in Hälfte eins im riesigen Rose Bowl Stadium nahe Los Angeles dort weiter, wo es im Champions-League-Finale von München gegen Inter Mailand (5:0) aufgehört hatte. Mit Dominanz und viel Ballbesitz wurden die Madrilenen in Bedrängnis gebracht. Scheiterte Khvicha Kvaratskhelia mit einem Schuss aus der Drehung noch an Atletico-Keeper Jan Oblak (17.), machte es Ruiz zwei Minuten später besser. Der spanische Teamspieler in Reihen von PSG platzierte das Leder per Flachschuss aus gut 17 m unhaltbar in der unteren Ecke.

Den ersten Schuss aufs Tor von Gianluigi Donnarumma setzte Antoine Griezmann erst in der Nachspielzeit. Doch der Paris-Goalie fing den Ball nicht nur sicher, sondern leitete sofort den Gegenstoß ein. Über Fabian Ruiz und Kvaratskhelia kam der Ball zu Vitinha, der Oblak keine Chance ließ und zum 2:0 einschoss. Atletico, das in der CL-Gruppenphase in Paris im vergangenen November noch mit 2:1 erfolgreich war, kam mit deutlich mehr Engagement aus der Kabine. Den nächsten Treffer hatte aber Kvaratskhelia auf dem Fuß, sein Schuss nach einem Konter lenkte Oblak an die Latte (49.).

Aberkannter Treffer und Gelb-Rot für Atletico

In der 57. Minute gelang Julián Álvarez der vermeintliche Anschlusstreffer. Doch Referee István Kovács nahm das Tor nach VAR-Intervention wegen eines Foulspiels von Koke an Désiré Doué zurück. Danach wurde die Partie nickliger, während im gut gefüllten Rund die Laola-Welle kreiste. Clement Lenglet wurde mit Gelb-Rot vom Feld geschickt (78.). In Überzahl machten die eingewechselten Mayulu sowie Lee durch einen schmeichelhaften Handelfmeter den Deckel auf die Partie drauf. Für Atletico geht es am Freitag (00.00 Uhr MESZ) gegen Seattle weiter, während sich danach (03.00 Uhr) PSG mit dem Rio-Club Botafogo duelliert.