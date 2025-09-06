PSG-Star Dembele muss sechs bis acht Wochen pausieren

Von: APA/sda

Paris Saint-Germain muss sechs bis acht Wochen ohne Ousmane Dembele auskommen. Der Offensivspieler zog sich am Freitag bei Frankreichs 2:0-Sieg gegen die Ukraine in der WM-Qualifikation eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu, wie der französische Verband am Tag nach der Partie bestätigte. Mit Desire Doue verletzte sich zudem ein zweiter PSG-Spieler. Beim 20-Jährigen wird aufgrund einer Wadenverletzung mit einer Pause von vier Wochen gerechnet.

Dembele wurde gegen die Ukraine nach der Pause für Doue eingewechselt, musste aber im Finish der Partie wieder vom Feld. Beide werden den Bleus damit auch am Dienstag im Heimspiel gegen Island fehlen.