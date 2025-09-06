Aktuelle Seite: Home > Sport > PSG-Star Dembele muss sechs bis acht Wochen pausieren
Dembele musste verletzt vom Rasen

PSG-Star Dembele muss sechs bis acht Wochen pausieren

Samstag, 06. September 2025 | 19:36 Uhr
Dembele musste verletzt vom Rasen
APA/APA/AFP/FRANCK FIFE
Schriftgröße

Von: APA/sda

Paris Saint-Germain muss sechs bis acht Wochen ohne Ousmane Dembele auskommen. Der Offensivspieler zog sich am Freitag bei Frankreichs 2:0-Sieg gegen die Ukraine in der WM-Qualifikation eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu, wie der französische Verband am Tag nach der Partie bestätigte. Mit Desire Doue verletzte sich zudem ein zweiter PSG-Spieler. Beim 20-Jährigen wird aufgrund einer Wadenverletzung mit einer Pause von vier Wochen gerechnet.

Dembele wurde gegen die Ukraine nach der Pause für Doue eingewechselt, musste aber im Finish der Partie wieder vom Feld. Beide werden den Bleus damit auch am Dienstag im Heimspiel gegen Island fehlen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
113
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
85
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
83
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
57
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
39
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 