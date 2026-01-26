Pustertal gegen Graz als Top-6-Duell

Von: mk

Bozen – Die letzte Woche der win2day ICE Hockey League vor dem Olympia-Break wird am Dienstag und Mittwoch mit der 44. Runde eröffnet. Im einzigen Dienstagsspiel trifft Olimpija Ljubljana auf die Pioneers Vorarlberg. Einen Tag später kommt es im Duell zwischen dem HC Falkensteiner Pustertal und den Moser Medical Graz99ers zu einem Aufeinandertreffen zweier Top-6-Teams. Außerdem kämpfen der EC iDM Wärmepumpen VSV gegen die Vienna Capitals sowie die Steinbach Black Wings Linz gegen den HCB Südtirol Alperia um wichtige Punkte im Rennen um die Top-10. Tabellenführer EC-KAC und der Zweite EC Red Bull Salzburg bekommen es zudem mit den ungarischen Teams zu tun. In Sachen Playoffs können Graz und Bozen am Mittwoch vorzeitig ihr Ticket lösen.

Außerdem war der EC-KAC auf dem Transfermarkt aktiv und hat sich mit dem 26-jährigen Nolan Moyle verstärkt.

Der Tabellensechste Olimpija Ljubljana empfängt am Dienstag den Zwölften, die Pioneers Vorarlberg. Die Slowenen haben bereits 16 Punkte Vorsprung auf Platz sieben, während die Pioneers elf Punkte Rückstand auf Platz zehn aufweisen. Zuletzt beendeten die Vorarlberger eine zwei Spiele andauernde Niederlagenserie mit einem 4:1-Heimsieg gegen den VSV. Olimpija holte sechs Punkte von seinem Ungarn-Roadtrip und hat insgesamt in der Liga einen Winning-Streak von drei Spielen. Im direkten Vergleich mit den Pioneers holte Ljubljana zunächst zwei klare Siege, das letzte Duell ging jedoch an die Vorarlberger.

Graz kann bei Pustertal die Playoffs fixieren

Die Moser Medical Graz99ers benötigen nur noch einen Punkt für die fixe Playoff-Qualifikation. Die Steirer sind aber auch bei einer Niederlage nach 60 Minuten fix qualifiziert, wenn die Vienna Capitals im Parallelspiel gegen den VSV keinen Sieg nach regulärer Spielzeit holen. Am Mittwoch gastiert der Tabellendritte beim Fünften, dem HC Falkensteiner Pustertal. Beide Teams sind durch sechs Punkte getrennt und befinden sich in guter Form. Während Pustertal fünf der letzten sechs Partien gewinnen konnte, war Graz zwar nur in drei der letzten sechs Begegnungen siegreich, holte aber sieben Siege aus den letzten zehn Spielen. In den ersten drei direkten Aufeinandertreffen mit Pustertal behielten die Steirer zweimal klar die Oberhand (4:0, 4:1). Einmal feierten die Südtiroler jedoch einen deutlichen 4:1-Erfolg.

Bozen kann ebenfalls das Playoff-Ticket fixieren

Neben Graz kann am Mittwoch auch der Tabellenvierte HCB Südtirol Alperia das Playoff-Ticket fixieren, sofern er bei den Steinbach Black Wings Linz einen Sieg nach regulärer Spielzeit holt oder Wien in Villach Punkte liegen lässt. Einfach gesagt: Wien darf nicht mehr Punkte holen als Bozen, dann sind die Südtiroler durch. Für die Tabellenneunten Steinbach Black Wings Linz sind die Top-6 kein Thema mehr, vielmehr geht es darum, sich die Pre-Playoffs zu sichern. Dafür wären Punkte gegen Bozen sehr wichtig. Aktuell beträgt der Vorsprung der Black Wings auf den Elften Villach drei Punkte, bei allerdings zwei mehr absolvierten Spielen. Am Sonntag beendeten die Oberösterreicher eine drei Spiele andauernde Niederlagenserie mit einem 3:2-Erfolg in Innsbruck, während Bozen eine 0:3-Niederlage in Wien kassierte und sich erstmals nach zuvor zwei Siegen in Folge geschlagen geben musste. Gegen Linz hatten die Südtiroler in dieser Saison jedoch noch wenig Probleme (7:4, 6:3, 3:2).

Formstarke Capitals gastieren beim VSV

Einen Rückschlag im Kampf um die Top-10 erlebte am Sonntag der EC iDM Wärmepumpen VSV mit einer 1:4-Niederlage bei den Pioneers. Somit hat der Tabellenelfte – der insgesamt aber drei der letzten fünf Spiele gewinnen konnte – weiterhin einen Punkt Rückstand auf den Zehnten Budapest, jedoch noch zwei weniger absolvierte Spiele. Nun gastiert der formstarke Tabellensiebte Vienna Capitals in Villach. Die Wiener konnten die vergangenen drei Partien allesamt gewinnen – zuletzt gegen beide Südtiroler Teams – und haben sechs Punkte Vorsprung auf den VSV. Zwei der bisherigen drei direkten Duelle mit Villach gingen allerdings an die Kärntner, das letzte Aufeinandertreffen Anfang Jänner entschieden jedoch die Hauptstädter für sich.

Tabellenführer KAC empfängt FTC und verpflichtet Stürmern

Am Sonntag unterlag Tabellenführer EC-KAC im Topspiel knapp mit 3:4 gegen Salzburg, womit die Rotjacken nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Red Bulls haben. Für die Klagenfurter war es eine von zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der FTC-Telekom liegt auf Tabellenplatz zehn und kassierte zuletzt eine 3:4-Niederlage gegen Ljubljana, wobei der entscheidende Gegentreffer erst vier Sekunden vor Spielende fiel. Zuvor überraschten die Ungarn jedoch mit einem 4:2-Heimsieg gegen Salzburg. Der Erfolg gegen die Red Bulls war allerdings nur einer von drei Siegen aus den letzten zehn Spielen, und auch gegen den KAC hatten sie bisher keine Chance (0:5, 2:3, 2:6).

Vor der Partie mit FTC hat sich der KAC im Angriff mit Nolan Moyle verstärkt. Der 26-jährige Center dient als Ersatz für den verletzten Kapitän Thomas Hundertpfund und unterschrieb bei den Rotjacken einen Vertrag bis zum Saisonende. Moyle wechselt vom Farmteam der Detroit Red Wings nach Klagenfurt.

Salzburg misst sich mit Fehérvár

der Tabellenzweite EC Red Bull Salzburg bekommt es zu Hause mit einem ungarischen Team zu tun, nämlich dem Tabellenachten Hydro Fehérvár AV19, der die vergangenen sechs Partien allesamt verloren hat und nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Platz elf aufweist. Der Rückstand der Red Bulls auf Spitzenreiter KAC beträgt wiederum nur noch vier Zähler, und durch den 4:3-Sieg in Klagenfurt haben sie als zweites Team ihr Playoff-Ticket bereits fixiert. Insgesamt musste sich Salzburg in den vergangenen 18 Partien nur zweimal geschlagen geben. Das letzte Aufeinandertreffen mit Fehérvár liegt bereits eine Weile zurück und datiert vom 16. November, welches Salzburg zu Hause mit 4:1 gewinnen konnte. In Székesfehérvár behielten jedoch die Ungarn mit 3:2 die Oberhand.

win2day ICE Hockey League:

Di, 27.01.2026:

19.15 Uhr: Olimpija Ljubljana – Pioneers Vorarlberg

Referees: PIRAGIC, SNOJ, Jeram, Zgonc

Mi, 28.01.2026:

19.15 Uhr: EC-KAC – FTC-Telekom

Referees: HLAVATY, KAINBERGER, Gatol, Seewald J.

19.15 Uhr: EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

Referees: SMETANA, ZRNIC, Nothegger, Riecken

19.15 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV – Vienna Capitals

Referees: SOOS, STERNAT, Hribar, Puff

19:15 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia

Referees: FICHTNER, NIKOLIC K., Bedynek, Durmis

19.45 Uhr: HC Falkensteiner Pustertal – Moser Medical Graz99ers

Referees: HUBER A., OFNER, Fleischmann, Pardatscher

Alle Spiele werden beim Streaming-Partner Sporteurope.tv übertragen.