Raimann-Team Indianapolis Colts prolongiert NFL-Lauf

Von: APA/dpa

Die Indianapolis Colts sind weiter das beste Team der National Football League (NFL). Mit dem 38:24 bei den Los Angeles Chargers am Sonntag haben die Colts sechs der bisher sieben Spiele gewonnen. Das Team des österreichischen Left Tackle Bernhard Raimann liegt damit klar auf Play-off-Kurs und stellt dabei die beste Offensive der Liga. Raimann agierte beim nächsten Kantersieg wieder fehlfrei – überragender Akteur war Runningback Jonathan Taylor mit drei erlaufenen Touchdowns.

Die New York Giants verspielten indes ein 19:0 und 26:8 bei den Denver Broncos. Nach drei Vierteln sah alles nach einem souveränen Auswärts-Erfolg des Teams aus dem Big Apple aus. Dann gelang den Broncos mit 33 Punkten im Schlussviertel ein furioses Comeback, gekrönt mit einem erfolgreichen Field Goal in letzter Sekunde zum 33:32. Mit einer Bilanz von 5:2 liegt Denver nun gut im Play-off-Rennen.