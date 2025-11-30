Raimanns Colts kassieren bittere Niederlage gegen Houston

Von: apa

Die Indianapolis Colts haben mit dem Wiener Footballer Bernhard Raimann die zweite Niederlage hintereinander in der NFL kassiert. Das Team mit dem 28-jährigen Left Tackle musste sich am Sonntag zuhause den Houston Texans, einem direkten Rivalen in der Division AFC South, mit 16:20 geschlagen geben. Die Colts gingen damit zum vierten Mal im zwölften Saisonspiel als Verlierer vom Platz und verpassten zumindest eine kleine Vorentscheidung im Rennen um eine Play-off-Teilnahme.

In der AFC South spitzt sich die Lage fünf Spiele vor Ende des Grunddurchgangs wieder zu. Die Colts, bei denen Raimann eine fehlerfreie und unauffällige Leistung zeigte, stehen weiter bei acht Siegen, genauso wie die Jacksonville Jaguars nach einem 25:3 bei den Tennessee Titans. Die Texans schlossen mit dem siebenten Saisonerfolg und dem vierten in Serie zu den beiden Rivalen auf. Der Gewinner der Division hat einen Fixplatz in den Play-offs, auch im Rennen um einen sogenannten Wildcard-Platz sind die Colts trotz der Niederlage weiter in einer guten Position. Nächsten Sonntag steht das Gastspiel in Jacksonville auf dem Programm.