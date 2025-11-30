Aktuelle Seite: Home > Sport > Raimanns Colts kassieren bittere Niederlage gegen Houston
Die Colts gingen als Verlierer vom Platz

Raimanns Colts kassieren bittere Niederlage gegen Houston

Sonntag, 30. November 2025 | 22:25 Uhr
Die Colts gingen als Verlierer vom Platz
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DYLAN BUELL
Von: apa

Die Indianapolis Colts haben mit dem Wiener Footballer Bernhard Raimann die zweite Niederlage hintereinander in der NFL kassiert. Das Team mit dem 28-jährigen Left Tackle musste sich am Sonntag zuhause den Houston Texans, einem direkten Rivalen in der Division AFC South, mit 16:20 geschlagen geben. Die Colts gingen damit zum vierten Mal im zwölften Saisonspiel als Verlierer vom Platz und verpassten zumindest eine kleine Vorentscheidung im Rennen um eine Play-off-Teilnahme.

In der AFC South spitzt sich die Lage fünf Spiele vor Ende des Grunddurchgangs wieder zu. Die Colts, bei denen Raimann eine fehlerfreie und unauffällige Leistung zeigte, stehen weiter bei acht Siegen, genauso wie die Jacksonville Jaguars nach einem 25:3 bei den Tennessee Titans. Die Texans schlossen mit dem siebenten Saisonerfolg und dem vierten in Serie zu den beiden Rivalen auf. Der Gewinner der Division hat einen Fixplatz in den Play-offs, auch im Rennen um einen sogenannten Wildcard-Platz sind die Colts trotz der Niederlage weiter in einer guten Position. Nächsten Sonntag steht das Gastspiel in Jacksonville auf dem Programm.

© 2025 First Avenue GmbH
 