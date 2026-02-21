Rapid beendet Sieglos-Serie – Austria verliert in Altach

Von: apa

Rapid kann wieder gewinnen. Die Hütteldorfer beendeten am Samstag mit einem 2:0 zu Hause gegen den WAC ihre Negativserie von zwölf Pflichtspielen ohne Sieg und machten wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Der Stadtrivale Austria verpasste mit einem 1:2 beim SCR Altach den Sprung an die Tabellenspitze. Der fünftplatzierte TSV Hartberg machte mit einem 1:0 gegen den GAK einen weiteren Schritt in Richtung Meistergruppe der Top 6.

Mit dem ersten vollen Erfolg unter Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup schob sich Rapid vorerst auf Rang sechs. Mit einem Sieg am Sonntag (14.30 Uhr) bei der WSG Tirol könnte die SV Ried aber wieder an den Grün-Weißen vorbeiziehen. Der viertplatzierte Meister Sturm Graz empfängt zeitgleich Blau-Weiß Linz. Abgeschlossen wird die drittletzte Runde des Grunddurchganges am Sonntagabend (17.00 Uhr) mit dem Schlager zwischen dem ersten Verfolger LASK und dem punktegleichen Tabellenführer Red Bull Salzburg.

“Joker” stechen für Rapid

Beim ersten vollen Rapid-Erfolg seit Anfang November saßen nur 10.425 Zuschauer im Stadion. Sechs Tage nach den Randalen im Derby bei der Austria (0:2) war der Block West nur im oberen Drittel gefüllt, darunter prangte ein großes Transparent mit der Aufschrift “Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von diesen sportlichen Leistungen.” Die Tore erzielten die eingewechselten Matthias Seidl (72.) und Daniel Nunoo (92.).

Hoff Thorup hatte Seidl vorerst auf die Bank gesetzt, dafür begann Andreas Weimann in seiner erst dritten Partie seit seinem Wechsel zu den Wienern als Kapitän. Der Offensivmann blieb wie seine Kollegen lange Zeit harmlos, erst die Hereinnahme von Petter Nosa Dahl brachte den Umschwung. Der wiedergenesene Norweger zog in seiner ersten Aktion auf der linken Seite davon und brachte den Ball im zweiten Versuch zu Seidl, der ins lange Eck vollendete. Nunoo sorgte aus einem Konter für die Entscheidung. Der WAC hat aus den jüngsten zehn Bewerbspartien nur einen Erfolg geholt und muss sich als Tabellenneunter auf einen Startplatz in der Qualifikationsgruppe einstellen.

Drei Tore in drei Minuten in Altach

Die Austria liegt als Dritter vorerst weiter einen Punkt hinter dem Spitzenduo. Nach drei Siegen in Folge gegen Sturm, Salzburg und Rapid endete ihr Erfolgslauf bei den heimstarken Altachern. Alle Tore fielen binnen drei Minuten. Filip Milojevic (31.) und Mohamed Ouedraogo (34.) trafen für die Vorarlberger, Johannes Eggestein glich für die Wiener nur kurzzeitig aus (33.). Der neue Altach-Coach Ognjen Zaric blieb auch im vierten Pflichtspiel unter seiner Ägide ungeschlagen. Sein Team darf als Tabellensiebenter noch auf die Meistergruppe hoffen.

Hartberg näherte sich dieser im 250. Bundesliga-Spiel der Clubgeschichte an. Die Oststeirer liegen zwei Runden vor Ende des Grunddurchganges drei Punkte vor den Altachern. Den Unterschied machte gegen den GAK ein Treffer von Fabian Wilfinger in der 59. Minute. Der Hartberg-Verteidiger richtete sich den Ball nach einem Corner mit dem Fuß, der Schulter und dem Kopf zurecht, ehe er ihn mit dem vierten Kontakt über die Linie stocherte.