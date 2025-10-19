Aktuelle Seite: Home > Sport > Real zittert sich mit Alaba in Startelf zu 1:0 bei Getafe
Mbappe erlöste sein Team spät

Real zittert sich mit Alaba in Startelf zu 1:0 bei Getafe

Sonntag, 19. Oktober 2025 | 23:13 Uhr
Mbappe erlöste sein Team spät
APA/APA/AFP/THOMAS COEX
Schriftgröße

Von: apa

Real Madrid hat mit etwas Bauchweh den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona in der spanischen Fußball-LaLiga gewahrt. Der Tabellenführer zitterte sich bei Getafe zu einem 1:0-Erfolg und legte damit im Titelrennen nach, nachdem die Katalanen am Samstag Girona mit 2:1 bezwungen hatten. ÖFB-Star David Alaba gab sein Startelfdebüt in der Ligasaison, wurde allerdings zur Pause ausgetauscht und durch Raul Asencio ersetzt. Für die Entscheidung sorgte Kylian Mbappe (80.).

Für den 26-jährigen Franzosen war es der zehnte Treffer im neunten Ligaspiel, inklusive Champions League hat er schon 15 Mal in der laufenden Saison getroffen. Diesmal war er nach Zuspiel von Arda Güler via Innenstange erfolgreich. Alaba kam zu seinem vierten Pflichtspieleinsatz, zum zweiten Mal durfte sich der 33-jährige Wiener von Start weg in der Innenverteidigung versuchen. Getafe beendete die Partie nach Ausschlüssen von Allan-Romeo Nyom (77./Tätlichkeit) und Alex Sancris (84./Foulspiel) in doppelter Unterzahl.

Der siebentplatzierte Aufsteiger Elche erkämpfte ohne den gesperrten Innenverteidiger David Affengruber ein torloses Remis gegen Athletic Bilbao.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Kommentare
49
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Kommentare
38
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Kommentare
31
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Kommentare
31
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Sinner sorgt für Lacher mit Hollywood-Star
Kommentare
24
Sinner sorgt für Lacher mit Hollywood-Star
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 