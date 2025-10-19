Real zittert sich mit Alaba in Startelf zu 1:0 bei Getafe

Von: apa

Real Madrid hat mit etwas Bauchweh den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona in der spanischen Fußball-LaLiga gewahrt. Der Tabellenführer zitterte sich bei Getafe zu einem 1:0-Erfolg und legte damit im Titelrennen nach, nachdem die Katalanen am Samstag Girona mit 2:1 bezwungen hatten. ÖFB-Star David Alaba gab sein Startelfdebüt in der Ligasaison, wurde allerdings zur Pause ausgetauscht und durch Raul Asencio ersetzt. Für die Entscheidung sorgte Kylian Mbappe (80.).

Für den 26-jährigen Franzosen war es der zehnte Treffer im neunten Ligaspiel, inklusive Champions League hat er schon 15 Mal in der laufenden Saison getroffen. Diesmal war er nach Zuspiel von Arda Güler via Innenstange erfolgreich. Alaba kam zu seinem vierten Pflichtspieleinsatz, zum zweiten Mal durfte sich der 33-jährige Wiener von Start weg in der Innenverteidigung versuchen. Getafe beendete die Partie nach Ausschlüssen von Allan-Romeo Nyom (77./Tätlichkeit) und Alex Sancris (84./Foulspiel) in doppelter Unterzahl.

Der siebentplatzierte Aufsteiger Elche erkämpfte ohne den gesperrten Innenverteidiger David Affengruber ein torloses Remis gegen Athletic Bilbao.