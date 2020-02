Richtungsweisende Duelle in der Qualification Round

Am Sonntag wird die erste Halbzeit der Zwischenrunde der Erste Bank Eishockey abgeschlossen. Vor allem in der Qualification Round kommt es dabei zu richtungsweisenden Duellen. Die Liwest Black Wings Linz und der EC Panaceo VSV kämpfen im direkten Aufeinandertreffen um die Poleposition (Live in der Servus Hockey Night).

Der HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck will gegen Znojmo einen Platz in den Top-3 behaupten. Die Tschechen wiederum benötigen einen Erfolg, um den Anschluss an die Playoff-Plätze wieder zu finden. Vor allem benötigen aber die Dornbirn Bulldogs dringend Punkte, um in der entscheidenden Phase noch mitmischen zu können.

In der Pick Round spitzt sich das Rennen um das Pick-Recht und dem damit verbundenen Heimvorteil zu. Zwischen zweiten und fünften Platz liegen lediglich drei Punkte, einzig der EC Red Bull Salzburg scheint vorne davonzugaloppieren. Der EC-KAC möchte am Sonntag den Run der Salzburger stoppen, um damit auch die eigene Auswärts-Negativserie zu stoppen. Die Moser Medical Graz99ers könnten mit einem vollen Erfolg gegen Bozen (Anm. und Schützenhilfe aus Salzburg) gar vom fünften auf den zweiten Rang springen.

Fakten zur 5. Runde der Pick Round / Qualification Round:

Head Referee Gergely Kincses verletzte sich im Freitagsspiel Wien gegen Salzburg bei einem Zusammenprall. Der Schiedsrichter wurde mit ausgekegelter Schulter und Gehirnerschütterung ins Spital eingeliefert. Kincses wurde nach einer Nacht bereits entlassen und befindet sich auf dem Heimweg nach Ungarn.

Am Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen in der Qualification Round zwischen Linz und VSV. Das Duell um die Poleposition wird live in der Servus Hockey Night übertragen.

Salzburg ist das einzige ungeschlagene Team in der Zwischenrunde und hat bereits einen Vorsprung von sechs Punkten auf den ersten Verfolger.

Zwischen Rang zwei und fünf in der Pick Round liegen lediglich drei Punkte

So. 16.02.2020 16:00 EC Red Bull Salzburg – EC-KAC

Referees: BULOVEC, GRUBER, Bedynek, Zgonc

Der EC Red Bull Salzburg gewann am Freitag das Top-Duell gegen die Caps und erspielte sich einen Vorsprung von sechs Punkten auf den ersten Verfolger.

Der EC-KAC musste am Freitag die vierte Auswärtsniederlage in Serie hinnehmen und fiel in der Tabelle auf Rang vier zurück, liegt allerdings nur einen Zähler hinter dem Zweitplatzierten.

Salzburg eroberte in der Pick Round bisher acht von neun möglichen Punkten. Einzig gegen Graz mussten sie einen Zähler abgeben.

Beide Teams gewannen zwei der bisherigen vier Saisonduelle. Der KAC konnte dabei allerdings um zwei Punkte mehr erobern.

Beim KAC sind Thomas Hundertpfund und Marcel Witting fraglich. Definitiv fehlen werden Nick Petersen und Lukas Haudum. Bei den Salzburgern ist Peter Hochkofler wegen einer Sperre zum Zuschauen verdammt.

So. 16.02.2020 16:00 Moser Medical Graz99ers – HCB Südtirol Alperia

Referees: OFNER, ZRNIC, Bärnthaler, Hribar

Der HCB Südtirol setzte sich am Freitag gegen den KAC durch und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz.

Die 99ers fielen am Freitag spielfrei auf Rang fünf zurück, haben aber am Sonntag die Chance die Südtiroler vom zweiten Platz zu verdrängen (Anm. mit Schützenhilfe aus Salzburg).

Die Füchse gewannen die vergangenen zwei Spiele, mussten aber im bisher einzigen Auswärtsspiel der Pick Round eine Niederlage hinnehmen.

Die 99ers mussten in den zwei der bisherigen drei Pick Round Spiele über die Verlängerung gehen. Einmal mit dem besseren Ende für die 99ers (Anm. in ihrem letzten Spiel gegen den KAC).

Graz gewann drei der bisherigen vier Saisonduelle mit dem HCB.

Bei den 99ers vergrößert Lukas Kainz die Verletztenliste. Dafür ist Trevis Oleksuk wieder mit von der Partie.

So. 16.02.2020 17:30 EHC Liwest Black Wings Linz – EC Panaceo VSV (Live in der Servus Hockey Night)

Referees: NIKOLIC K., PIRAGIC, Rezek, Seewald

Die Liwest Black Wings Linz empfangen den EC Panaceo VSV zum Gipfeltreffen der Qualification Round.

Mit Rob Daum kehrt der Linzer Meistermacher der Saison 2011/12 als Head Coach der Villacher in die Stahlstadt zurück.

Daum feierte mit Villach zwei Siege in zwei Spielen. Zuletzt setzten sich die Adler gegen Znojmo durch. Die Linzer beendeten indes ihre Auswärtsmisere in Dornbirn.

Brian Lebler präsentiert sich aktuell in Top-Form. Nach seinem Freitags-Hattrick steht er bei 27 Treffern und führt die Torschützenliste der Erste Bank Eishockey Liga an.

Die Villacher gewannen drei der vier Saisonduelle gegen Linz.

So. 16.02.2020 17:30 Hydro Fehervar AV 19 – Dornbirn Bulldogs

Referees: NIKOLIC M., PEARCE, Gatol, Soos

Während Hydro Fehérvár AV 19 in der vergangenen Runde aus den Top-3 verdrängt wurde, verloren die Dornbirn Bulldogs den Anschluss an die Playoff-Plätzen.

Beide Teams erwischten einen sehenswerten Start in die Qualification Round und gewannen die ersten beiden Spiele, mussten dann aber zwei Niederlagen in Folge hinnehmen.

Fehérvár gewann die ersten drei Duelle mit den Bulldogs in dieser Saison. Im bislang einzigen Aufeinandertreffen 2020 setzte sich allerdings Dornbirn durch.

Bei den Bulldogs feierte William Rapuzzi am Freitag sein Comeback nach Verletzungspause.

Beide Teams hadern in der Qualification Round noch mit ihrer Offensive. Fehérvár schoss im Grunddurchgang noch 2,7 Tore pro Spiel, in der Qualification Round sind es nur mehr 2,25. Dornbirn schoss in der Qualification Round bisher gar nur zwei Tore im Schnitt.

So. 16.02.2020 17:30 HC TWK Innsbruck ‘Die Haie’ – HC Orli Znojmo

Referees: BERNEKER, SMETANA, Martin, Nothegger

Der HC TWK Innsbruck schaffte am Freitag den Sprung in die Top-3 der Qualification Round. Im direkten Duell gegen den HC Orli Znojmo wollen die Haie nun den aktuellen Playoff-Platz behaupten.

Die Innsbrucker eroberten in der Qualification Round neun von 12 möglichen Punkte. Kein anderes Team konnte in der QR mehr Punkte holen.

Der HC Orli Znojmo ist in der Zwischenrunde weiterhin sieglos. Zweimal mussten sich die Tschechen in der Verlängerung geschlagen geben.

Der Rückstand der Adler auf die Top-3 beträgt mittlerweile vier Punkte.

Innsbruck konnte in dieser Saison gegen Znojmo noch keinen einzigen Punkt erobern