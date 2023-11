Bozen – Starke Auswärtsperformances gab es in der Alps Hockey League am Donnerstag. Lediglich die Rittner Buam SkyAlps konnten ihr Heimspiel gewinnen. Für den Tabellenzweiten aus Südtirol war es bereits der siebente Sieg am Stück. Spitzenreiter EK Die Zeller Eisbären unterlag zu Hause im Spitzenspiel S.G. Cortina Hafro mit 2:5. Den bereits vierten Sieg in Folge fuhren die Red Bull Hockey Juniors ein. Hingegen bereits die zwölfte Niederlage am Stück kassierte das EC-KAC Future Team.

Cortina entführt drei Punkte aus Zell am See

Im Spitzenspiel setzte sich S.G. Cortina Hafro beim EK Die Zeller Eisbären klar mit 5:2 durch und fügte dem Tabellenführer erst die zweite Saisonniederlage nach regulärer Spielzeit zu. In der Tabelle haben die Eisbären nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Ritten. Cortina, dass bereits nach dem ersten Drittel mit 3:0 führte, revanchierte sich somit für die 0:3-Heimniederlage im ersten Saisonduell Ende September. In der Alps Hockey League war es für den Tabellensechsten aus Italien der erste Sieg nach zuvor zwei Niederlagen am Stück. Bereits nach 34 Sekunden erzielte Massimo Carozza das 1:0 für die Gäste. Es war ingesamt einer von drei Treffern an diesem Abend für den 27-Jährigen, der erstmals im Dress von Cortina einen Hattrick erzielte. Für einen der beiden Treffer von Zell am See sorgte Alps Hockey League Topscorer Tomi Wilenius. Ein ausführliches Interview mit dem Finnen gibt es hier.

Ritten feiert siebenten Sieg in Folge

Bereits sieben Spiele in Folge ungeschlagen sind die Rittner Buam SkyAlps. Neben den Südtirolern konnte in dieser Saison bislang nur Jesenice sieben Spiele am Stück gewinnen. Ritten setzte sich am Donnerstag gegen den SHC Fassa Falcons mit 5:2 durch und verkürzte als Tabellenzweiter den Rückstand auf Spitzenreiter Zell am See auf zwei Punkte. Neben Ritten konnte kein weiteres Team am Donnerstag sein Heimspiel gewinnen. Zwischenzeitlich lagen die Buam bereits mit 0:2 zurück. Ende des zweiten Drittels gelang Simon Kostner der 1:2-Anschlusstreffer, womit die Wende eingeleitet wurde. Nur 69 Sekunden nach Wiederbeginn traf Julian Kostner zum Ausgleich. Die erstmalige Führung an diesem Abend erzielte Ethan Szypula in der 45. Minute. Der Angreifer traf per Empty-Net-Treffer auch zum 4:2. Für den Schlusspunkt sorgte Simon Kostner, der ebenfalls einen Doppelpack schnürte. Fassa kassierte die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen am Stück. In der Tabelle liegen die Italiener auf Platz dreizehn.

Ersatzgeschwächte Kitzbühler Adler unterliegen Bregenzerwald deutlich

Der EC Bregenzerwald feierte einen deutlichen 7:3-Auswärtssieg beim EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel und feierte somit den zweiten Sieg am Stück. Für die Adler, die auf einige Spieler verzichten mussten, war es hingegen die zweite Niederlage in Folge. Das Hinspiel konnte Bregenzerwald nur knapp mit 3:2 gewinnen. Am Donnerstag war Roberts Lipsbergs mit zwei Treffern und zwei Assists Spieler der Partie. Gleich fünf der sieben Tore erzielten die Wälder im Mitteldrittel. Noch vor Spielbeginn gab Kitzbühel die Verpflichtung des slowenischen Nationalteamspielers Matic Podlipnik bekannt, der den verletzten Jimi Kuronen ersetzt. Der Slowene stand zuletzt bei den BEMER Pioneers Vorarlberg in der win2day Ice Hockey League unter Vertrag und gab bereits am Donnerstag sein Debüt für die Adler. Der 31-jährige war auch prompt an allen drei Treffern beteiligt, zwei Mal davon mit einem „Primary Assist“.

Juniors mit viertem Sieg in Folge

Sowohl die Steel Wings LINZ AG als auch die Red Bull Hockey Juniors hatten vor der Partie drei Siege am Stück inne. Am Donnerstag endete die Siegesserie der Steel Wings, denn die Juniors setzten sich auswärts mit 3:0 durch und feierten somit den vierten Sieg am Stück. In der Tabelle liegen die Salzburger, welche die vergangenen vier Duelle gegen die Oberösterreicher für sich entscheiden konnten, auf Platz fünf. In einer sehr ausgeglichenen Partie brachte Paul Vinzens die Jungbullen in der 19. Minute im Powerrplay in Führung. Maximilian Wurzer erhöhte in der 47. Minute auf 2:0. Für den Schlusspunkt sorgte David Cernik 64 Sekunden vor Spielende per Empty-Net-Treffer. RBJ-Schlussmann Simon Wolf konnte alle 26 Schüsse auf sein Tor parieren und feierte sein erstes Shutout. Die Steel Wings liegen in der Tabelle auf Platz zwölf.

Auswärtssiege für Sterzing, Meran und Gröden

Die Wipptal Broncos Weihenstephan setzten sich beim HK RST Pellet Celje knapp mit 4:2 durch und feierte den ersten Sieg nach zuvor zwei Niederlagen am Stück. In der Tabelle liegen die Südtiroler an dritter Stelle. Der Rückstand auf Tabellenführer Zell am See beträgt fünf Punkte. In einer ausgeglichenen Partie in Celje konnte Sterzing erst im dritten Spielabschnitt das Spiel entscheiden. In der 46. Minute traf zunächst Alex Zecchetto zum 3:2, ehe Justin Maylan 48 Sekunden vor Ende per Empty-Net-Treffer den Endstand herstellte. Für Celje war es die zweite Niederlage en Suite. In der Tabelle rutschten sie auf Platz 15 ab.

Einen 5:2-Auswärtssieg feierte der HC Meran/o Pircher beim EC-KAC Future Team. Bis 80 Sekunden vor Spielende lagen die Gäste aber nur mit 3:2 in Front. Die endgültige Entscheidung konnte der HCM durch zwei Empty-Net-Treffer herbeiführen. Spieler der Partie war Nolan Ritchie mit einem Hattrick. Während die Südtiroler den zweiten Sieg in Serie feierten, setzten die Klagenfurter ihren Negativlauf fort. Das Future Team wartet bereits seit dem 7. Oktober und umgerechnet zwölf Spielen auf einen Punktgewinn. Mit neun Zählern liegen sie dementsprechend abgeschlagen am Tabellenende.

Im siebenten und letzten Spiel des Tages setzte sich der HC Gherdeina valgardena.it bei den Hockey Unterland Cavaliers knapp mit 2:1 durch. Für die Cavaliers war es bereits die vierte Niederlage am Stück. In der Tabelle liegen sie nur noch auf Platz zehn. Gröden, dass den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen feierte, ist 14 und hat nur noch vier Zähler Rückstand auf den HCU. Drei von vier Saisonsiegen feierte die Furie übrigens auswärts. Samuel Moroder (11.) und Anthony DeLuca (29./PP1) erzielten die Treffer für Gröden gegen Unterland. Alex Egger gelang in der 52. Minute nur noch der Anschlusstreffer. Das erste Saisonduell konnten die Cavaliers in Gröden klar mit 8:4 für sich entscheiden.

Alps Hockey League | 23.11.2023:

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EC Bregenzerwald 3:7 (0:1, 1:5, 2:1)

Referees: PINIE, RUETZ, Brondi, Hesina. | Zuseher: 552

Goals KEC: 1:2 Niemelä J. (24. Podlipnik M. – Lehtonen W.), 2:7 Lehtonen W. (44. Podlipnik M.), 3:7 Niemelä J. (48./PP1 Podlipnik M. – Lehtonen W.)

Goals ECB: 0:1 Hämmerle K. (19. Ranftl F.), 0:2 Lipsbergs R. (21.), 1:3 Hintermann D. (32. Lipsbergs R.), 1:4 Lipsbergs R. (33./PP1 Kulintsev D.), 1:5 Schlögl R. (37. Zwerger J. – Ranftl F.), 1:6 Embrich E. (39./PP1 Kulintsev D. – Lipsbergs R.), 1:7 Wernicke J. (44. Hämmerle K. – Fässler K.)

EC-KAC Future Team – HC Meran/o Pircher 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Referees: BAJT, KAINBERGER, Arlic, Pötscher. | Zuseher: 112

Goals KFT: 1:0 Lam O. (4./SH1 Piuk T. – Wadel M.), 2:2 Slivnik L. (13. Burgar N. – Gomboc L.)

Goals HCM: 1:1 Ritchie N. (12. Anderson C. – Gellon D.), 1:2 Gellon D. (13. Rein N. – Ritchie N.), 2:3 Ritchie N. (27. Dellagiacoma F. – Rein N.), 2:4 McNally B. (59./EN Ansoldi L. – Dellagiacoma F.), 2:5 Ritchie N. (60./EN Gellon D. – Anderson C.)

HK RST Pellet Celje – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Referees: BULOVEC, MILOVANOVIC, Javornik, Jeram. | Zuseher: 200

Goals HKC: 1:1 Mintautiskis M. (6./PP1 Sotlar J.), 2:2 Secen N. (35. Sotlar J.)

Goals WSV: 0:1 Soraruf D. (2. Maylan J.), 1:2 Topatigh D. (12./PP1 Maylan J. – Capannelli A.), 2:3 Zecchetto A. (46. Maylan J.), 2:4 Maylan J. (60./EN Zecchetto A.)

Steel Wings LINZ AG – Red Bull Hockey Juniors 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Referees: LEHNER, WUNTSCHEK, Kanyo, Telesklav. | Zuseher: 132

Goals RBJ: 0:1 Vinzens P. (19./PP1 Kirchebner M. – Zelenov V.), 0:2 Wurzer M. (47.), 0:3 Cernik D. (59./EN Murnieks D. – Helander J.)

EK Die Zeller Eisbären – S.G. Cortina Hafro 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Referees: SCHAUER, WIDMANN, Matthey, Moidl. | Zuseher: 1209

Goals EKZ: 1:4 Ban D. (32./PP1 Huard N. – Wilenius T.), 2:4 Wilenius T. (45. Huard N. – Artner F.)

Goals SGC: 0:1 Carozza M. (1. Traversa T.), 0:2 Parini G. (3. Di Tomaso G. – Barnabo L.), 0:3 Lacedelli R. (20. Cuglietta D. – Di Tomaso G.), 0:4 Carozza M. (24. Barnabo L. – Toffoli G.), 2:5 Carozza M. (48. Traversa T. – Barnabo L.)

Rittner Buam SkyAlps – SHC Fassa Falcons 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Referees: EGGER, PIRAS, Abeltino, Grisenti. | Zuseher: 367

Goals RIT: 1:2 Kostner S. (40. Coatta M. – Fink K.), 2:2 Kostner J. (42. Lobis A. – Szypula E.), 3:2 Szypula E. (45. Kostner J. – Lobis A.), 4:2 Szypula E. (60./EN Fink K. – Kostner S.), 5:2 Kostner S. (60. Coatta M. – Marzolini M.)

Goals FAS: 0:1 Deluca A. (18. De Toni E. – Selin S.), 0:2 Sylwander J. (38. De Toni E. – Selin S.)

Hockey Unterland Cavaliers – HC Gherdeina valgardena.it 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Referees: MOSCHEN, VIRTA, Cusin, Pace. | Zuseher: 270

Goals HCU: 1:2 Egger A. (52. Sullmann A. – Sullmann M.)

Goals GHE: 0:1 Moroder S. (11.), 0:2 DeLuca A. (29./PP1 Schulze K.)