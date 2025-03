Ritten und Sterzing nach zwei Niederlagen bereits unter Zugzwang

Von: mk

Bozen – In der Alps Hockey League liegt Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps in der Halbfinalserie gegen SIJ Acroni Jesenice mit 0:2 zurück. Auch die Wipptal Broncos Weihenstephan konnten in ihren ersten beiden Partien gegen den EK Die Zeller Eisbären keinen Sieg einfahren. Damit stehen beide Teams in den „best-of-7“-Serien bereits unter erheblichem Druck. Die dritten Halbfinalspiele finden am Samstag statt.

Rittner Buam SkyAlps – SIJ Acroni Jesenice

Titelverteidiger Ritten steht im Halbfinale gegen den AHL-Champion von 2023, Jesenice, bereits gehörig unter Druck. In den ersten beiden Partien mussten sich die Südtiroler jeweils mit nur einem Tor Differenz geschlagen geben (1:2/OT, 2:3). Die Auftaktniederlage vor heimischem Publikum war gleichzeitig ihre erste Heimniederlage gegen Jesenice nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen. Die aktuelle Heimform von Ritten ist durchwachsen, mit zwei Siegen aus bislang fünf Playoff-Spielen, während Jesenice in zwei der drei bisherigen Playoff-Auswärtspartien die Oberhand behielt.

EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan

Auch die zweite Südtiroler Mannschaft, Sterzing, liegt mit 0:2 in Rückstand. Die Broncos mussten sich gegen Zell am See ebenfalls zweimal knapp geschlagen geben (1:3, 2:4), wobei die endgültige Entscheidung jeweils durch einen Empty-Net-Treffer herbeigeführt wurde. Master Round-Champion Zell am See ist in den laufenden Playoffs noch ungeschlagen und musste sich lediglich in einer der letzten 19 Partien geschlagen geben – eine Heimniederlage gegen Cortina am 1. März. Sterzing hingegen zeigt auswärts eigentlich gute Form. Zwar mussten sich die „Wildpferde“ zum Serienauftakt geschlagen geben, feierten aber zuvor fünf Auswärtssiege in Folge. Gegen Zell am See warten die Broncos in dieser Saison allerdings noch auf den ersten Sieg. Kapitän Paul Eisendle bleibt jedoch weiterhin zuversichtlich, wie er im Interview erzählt hat – zum Interview.

Alps Hockey League:

Samstag, 29.03.2025:

18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – SIJ Acroni Jesenice

Referees: OREL, SNOJ, Fleischmann, Wucherer. | >> valcome.tv <<

Stand in der “best-of-7”-Serie 0:2

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: BULOVEC, HLAVATY, Markizeti, Rinker. | >> valcome.tv <<

Stand in der “best-of-7”-Serie 2:0