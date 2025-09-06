Aktuelle Seite: Home > Sport > Rittens Testspielauftakt endet mit einem Penaltysieg
Knapper 4:3-Sieg gegen Gherdëina

Rittens Testspielauftakt endet mit einem Penaltysieg

Samstag, 06. September 2025 | 22:47 Uhr
Alderson_Brandon_Rittner_Buam_SkyAlps-HC_Gherdeina_06_09_25_Credits_Max_Pattis
Max Pattis
Von: ka

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben ihr erstes Testspiel der Saison 2025/26 im Penaltyschießen gewonnen. Gegen den HC Gherdëina valgardena.it stand es nach drei Dritteln 1:1. Der Sieger wurde daraufhin mittels Penalties ermittelt, in denen die Rittner Buam mit 4:3 gewannen.

Für die Neuzugänge der Rittner Buam SkyAlps, Brandon Alderson, Leonardo Felicetti und Patrick Madsen, war es die Generalprobe in ihrem neuen Zuhause, der Ritten Arena. Einzig Jake Crespi fehlte krankheitsbedingt. Gegen die „Furie“ aus dem Grödnertal gab es dabei ein über weite Strecken zerfahrenes Spiel zu sehen, in dem beide insbesondere im Offensivdrittel ihre Schwierigkeiten hatten. Die Treffer fielen beide im Mitteldrittel: Zuerst landete ein Distanzschuss von Madsen im Powerplay im kurzen Kreuzeck (28.00), dann antwortete Gröden mit Moncada, der in Unterzahl einen Patzer der Rittner kaltschnäuzig ausnutzte (32.14).

Im Penaltyschießen, das statt einer Overtime den Sieger ermittelte, avancierte dann Kevin Fink zum gefeierten Helden. Er versenkte den vierten und den sechsten und entscheidenden Versuch in herausragender Manier. Zuvor trafen auch Felicetti für die Rittner Buam und Moncada und Brady für Gröden. Die Rittner Buam SkyAlps bestreiten am Donnerstagabend, 11. September in Sterzing ihr zweites Testspiel gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan.

Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdëina valgardena it 4:3 n.P. (0:0, 1:1, 0:0)

Tore: 1:0 Madsen (28.00/PP1), 1:1 Moncada (32.14/SH). Entscheidender Penalty: Kevin Fink

Bezirk: Salten/Schlern

Bezirke

Salten/Schlern

