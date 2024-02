Rittner Buam fixieren den ersten Platz in der Master Round

Klobenstein – Mit einem Overtime-Sieg haben sich die Rittner Buam SkyAlps am Dienstagabend zwei Spiele vor Ablauf der Zwischenrunde den ersten Platz in der Master Round gesichert. Gegen SG Cortina Hafro setzten sich die Blau-Roten mit 4:3 in der Verlängerung durch.

Im ersten Aufeinandertreffen seit dem Finale um die Italienmeisterschaft legten sich beide Mannschaften von Beginn an ins Zeug. Die erste Chance ging auf das Konto der Buam: Nach drei Minuten tauchte Szypula vor Hawkey auf, der ehemalige Goalie der Rittner blieb aber der Sieger. Auf der Gegenseite fälschte Ginnetti einen Larcher-Schuss fast ins eigene Tor, Furlong griff aber dazwischen (6.). Dann war es wieder Hawkey, der einen Coatta-Schuss mit einem starken Reflex abwehrte (7.). In der 13. Minute fiel der erste Treffer: Cortina kombinierte sich vor das Tor, Doherty legte auf Sanna ab, der aus kurzer Distanz keine Mühe mehr hatte (13.00). Die Rittner Antwort ließ nur 15 Sekunden auf sich warten. Szypula wurde von Coatta bedient und schoss die Scheibe ins Kreuzeck (13.15). Noch besser kam es drei Minuten später, als Manuel Öhler den Puck zu seinem Cousin Robert Öhler schob, der mit einem platzierten Direktschuss auf den 2:1-Drittelstand stellte (15.12).

In den ersten Minuten des zweiten Drittels mussten die Buam gleich eine doppelte Unterzahl neutralisieren, schafften das aber auch in bravouröser Manier. Dennoch kam Cortina zum Ausgleich: In der 27. Minute nahm Cuglietta aus spitzem Winkel Maß und traf genau zwischen Furlongs Schulter und der Querlatte ins Kreuzeck (27.01). Danach scheiterte Amorosa gleich zwei Mal hintereinander an den Schonern von Hawkey (28.), postwendend stürmte Lacedelli auf Furlong zu, sein Schuss landete aber genau in der Fanghand des Rittner Goalies (29.). In der letzten Minute scheiterte Rittens schwedischer Neuzugang nach einer schön ausgespielten Angriffsaktion am Pfosten (39.) und das Mitteldrittel endete ausgeglichen.

Richtig heiß wurde es im dritten Drittel. Neben vielen guten Chancen gab es auch einige Powerplays und die ein oder andere Rauferei. So legten die Buam im Powerplay los, sowohl Insam als auch Giacomuzzi zielten aus ähnlicher Position vorbei (42.). In Überzahl gelang dafür Cortina der Führungstreffer. Traversa kam nach einem Abpraller von Furlongs Schoner allein zum Schuss und verfehlte nicht (45.08). Ritten suchte den erneuten Ausgleich und schaffte das ebenfalls im Powerplay. Dann legte Szypula auf Coatta ab, der mit einem Direktschuss ins lange Eck traf (51.53). In einer hektischen Schlussphase scheiterten sowohl Barnabò (56.) als auch Szypula (57.) am Pfosten. Treffer fiel aber keiner mehr und es ging in die Overtime. In der war es Coatta, der nach Amorosa-Assist den 4:3-Endstand fixierte (63.29).

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro 4:3 OT (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Tore: 0:1 Sanna (13.00), 1:1 Szypula (13.15), 2:1 Robert Öhler (15.12), 2:2 Cuglietta (27.01), 2:3 Traversa (45.08/PP), 3:3 Coatta (51.53/PP), 4:3 Coatta (63.29)