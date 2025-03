Rittner Buam SkyAlps holen sich in Meran den ersten Matchpuck

Von: ka

Meran – Die Rittner Buam SkyAlps stehen in der Alps Hockey League kurz vor dem Halbfinaleinzug. Dank eines entfesselten Mitteldrittels setzten sie sich auswärts im vierten Spiel des Viertelfinals gegen den HC Meran Pircher mit 5:2 durch. Am Dienstag können die Blau-Roten die Serie mit einem Sieg in der Ritten Arena zumachen.

Nach einem kurzen Abtasten übernahmen die Rittner Buam SkyAlps als erste Mannschaft die Spielregie und Cuglietta (Außennetz/6.) und Szypula (pariert/8.) gaben die ersten gefährlichen Schüsse ab. Auf der Gegenseite testete Trivellato Furlong in der 10. Minute erstmals, ehe Ritten im Powerplay durch zwei Insam-Schüsse (11.) an der Führung vorbeischrammte. Dann tauchte Massimo Pietroniro vor Furlong auf, doch auch er fand keinen Weg am kanadischen Goalie der Rittner vorbei (14.). Direkt im Anschluss musste sein Bruder Chad Pietroniro in die Kühlbox und Ritten nutze seine Chance im Überzahlspiel. Cuglietta passte den Puck herrlich von hinter dem Tor zu Kostner, der freistehend im Slot auf 1:0 stellte (14.30). In den Schlussminuten war dann auch Meran im Powerplay im Einsatz, bis auf einen von Furlong parierten Ishida-Schuss (18.) agierten Rittens Penaltykiller aber gewohnt souverän.

Im Mitteldrittel kam es zur Vorentscheidung. Dabei legte Meran noch auf Augenhöhe los und hatte mit Fuchs auch die erste große Möglichkeit, Furlong parierte seinen Schuss aber sehenswert mit der Schulter (25.). Dann fiel aber das 2:0 durch Hjorth, der sich mit einer Schussfinte freie Bahn zum Tor verschaffte und dann per Handgelenkschuss sauber ins Eck abschloss (27.06). Ab diesem Moment brach Meran ein. Zuerst ließ Larsen das 3:0 folgen, seinen Distanzschuss lenkte Ishida unglücklich ins eigene Tor ab (29.16), dann erhöhte Lobis nach Vorlage von Szypula per Rückhandschuss unter die Latte auf 4:0 (31.44). Es spielten fast nur noch die Rittner Buam SkyAlps und im Powerplay legte Kevin Fink das 5:0 nach, als Rigoni einen Puck nicht festhalten konnte und der Rittner Angreifer im Slot abstaubte (33.47). Der Rest des zweiten Drittels war dann von vielen Unterbrechungen geprägt, immer wieder gerieten sich die Rittner und Meraner Spieler in die Haare. Ein weiterer Treffer fiel nicht mehr.

Im Schlussdrittel beruhigten sich die Gemüter wieder. Die Uhr spielte dabei für die Rittner Buam SkyAlps und die ließen sie auch geschickt hinunterticken, gingen so gut wie keine Risiken ein und ließen den Puck durch ihre Reihen wandern. So entwickelte sich ein unspektakulärer letzter Spielabschnitt mit kaum nennenswerten Chancen. Dann war Meran in Überzahl auf dem Eis und ein Abfälscher von Fuchs machte Furlongs Shutout einen Strich durch die Rechnung (56.46). In einem darauffolgenden Powerplay legte Gellon aus dem tiefen Slot den zweiten Meraner Treffer nach (59.06), am Rittner Sieg änderte sich aber nichts mehr.

Damit haben sich die Rittner Buam SkyAlps den ersten Matchpuck gesichert. Mit einem Sieg in Spiel fünf am Dienstagabend in der Ritten Arena (20 Uhr) kann die Russell-Truppe den Einzug in das Halbfinale der Alps Hockey League fixieren.

Alps Hockey League, Playoff-Viertelfinale – Spiel 4:

HC Meran Pircher – Rittner Buam SkyAlps 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

Tore: 0:1 Kostner (14.30/PP1), 0:2 Hjorth (27.06), 0:3 Larsen (29.16), 0:4 Lobis (31.44), 0:5 Kevin Fink (33.47/PP1), 1:5 Fuchs (56.46/PP1), 2:5 Gellon (59.06)

Stand in der Viertelfinalserie: 1:3 (0:3, 3:4, 4:3, 2:5)