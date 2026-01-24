Aktuelle Seite: Home > Sport > Rodel-EM 2026: Favoriten geben im Training den Ton an
In Laas

Rodel-EM 2026: Favoriten geben im Training den Ton an

Samstag, 24. Januar 2026 | 17:54 Uhr
EM_Laas_2026_Gruber_Daniel_Foto_Ulrich_Wilhelm
Ulrich Wilhelm
Von: luk

Laas – Bei perfekten Bedingungen sind am Samstag auf der „Gafair-Bahn“ in Laas/Lasa (ITA) die beiden Trainingsläufe für die Alpin Rodel Europameisterschaften 2026 ausgetragen worden. Die Favoriten gaben vor allem im zweiten Trainingslauf den Ton an.

Laas/Lasa (FIL/24.01.2026) Für die Titelkämpfe auf der 850 Meter langen Naturrodelbahn „Gafair“ am Rande des Nationalparks Stilfser Joch sind 42 Teilnehmer (14 Damen/28 Herren) aus insgesamt 12 Nationen, sowie sieben Doppelsitzer gemeldet. Im Training hatten die Italien und Österreich die Nase vorn: Im Einsitzer der Damen fuhr Daniela Mittermair (ITA) gleich im ersten Trainingslauf in 1.03,89 Minuten die schnellste Zeit des Tages, vor der dreifachen Saisonsiegerin Riccarda Ruetz (AUT/+0,38 Sekunden) und Nina Castiglioni (ITA/+0,84). Im zweiten Training war Ruetz (1.04,32 Minuten) die Schnellste, vor Mittermair (+0,10 Sekunden) und Castiglioni (+0,45).

Im Einsitzer der Herren schnappte sich Lokalmatador Daniel Gruber (ITA) die Bestzeit in beiden Läufen, im ersten Training fuhr der Weltcupführende in 1.02,75 Minuten die Tagesbestzeit, vor seinen Teamkollegen Fabian Brunner (ITA/+0,27 Sekunden) und Mathias Troger (ITA/+0,46). Im zweiten Trainingsdurchgang kam Gruber mit einer Zeit von 1.02,87 Minuten ins Ziel, vor Brunner (+0,36 Sekunden) und dem Führenden im Juniorenweltcup, Ziga Kralj (SLO/+0,57).

Im Doppelsitzer ging die Tagesbestzeit im Training an die Titelverteidiger Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) in 1.08,63 Minuten, vor Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA), die im ersten Training in 1.09,27 Minuten die Bestzeit erzielten. Die drittschnellste Zeit des Tages holten sich die amtierenden Weltmeister Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA/1.09,87 Minuten).

 

Das Programm

Sonntag, 25.01.2026

9.30 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer

9.45 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

10.15 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

11.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrungen

