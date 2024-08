Rosenthaler bei Moto3-Debüt in Spielberg auf Platz 22

Von: apa

Der österreichische Motorrad-Pilot Jakob Rosenthaler hat bei seinem WM-Debüt in der Moto3 in Spielberg den 22. Platz belegt. Damit verbesserte sich der 18-jährige Linzer, der aufgrund einer Wildcard für das deutsche IntactGP-Team auf einer Hsqvarna an den Start gehen durfte, im Rennen am Sonntag auf dem Red Bull Ring nach einer soliden Leistung um drei Positionen. In drei Wochen erhält Rosenthaler in Misano eine zweite Chance, im Rahmen der MotoGP Erfahrungen zu sammeln.

“Grundsätzlich bin ich schon zufrieden. Es war kein Wahnsinns-Ergebnis, aber da es kaum Stürze gegeben hat, hat es auf alle Fälle gepasst”, sagte Rosenthaler nach seiner Moto3-Premiere zur APA. Zeitweise habe er mit schnelleren Fahrern mitfahren können, betonte der Oberösterreicher, der das Qualifying tags zuvor verpatzt hatte. Rosenthaler ging von Startplatz 25 ins Rennen und fand sich im 27-köpfigen Feld nach zwei Runden auf Rang 19 wieder, ehe er wenig später wieder einige Positionen zurückfiel.

“Es hilft extrem”, zog Rosenthaler ein positives Fazit. Er sei gegen deutlich schnellere Gegner gefahren als in der Nachwuchsserie “JuniorGP”, wo die rot-weiß-rote Zukunftshoffnung heuer schon um Podestplätze mitfuhr. Für Misano sei das Ziel, “sich zu verbessern und die Zeitabstände zu verkleinern”.

Den Moto3-Sieg in der Steiermark holte sich David Alonso trotz eines Long-Lap-Penaltys, womit der Kolumbianer seine WM-Führung ausbaute. Pole-Setter Ivan Ortola fuhr dem Feld wegen technischer Probleme unmittelbar vor dem Start hinterher und wurde nach einer Aufholjagd noch Neunter.

In der Moto2 triumphierte der italienische KTM-Fahrer Celestino Vietti, der seine Pole Position souverän verteidigte. WM-Leader Sergio Garcia, der wegen eines Long-Lap-Penalties nur 14. wurde, baute seinen Vorsprung auf Verfolger Ai Ogura trotzdem auf 20 Punkte aus. Denn der Japaner, der ab der kommenden Saison für das Trackhouse-Aprilia-Team in der MotoGP starten wird, hatte sich am Samstag bei einem Sturz die rechte Hand gebrochen und konnte nicht starten.

Im Red Bull Rookies Cup, der als Sprungbrett zur Moto3-WM dient, erlebte Leo Rammerstorfer das beste Rennwochenende seiner Karriere. Im ersten Rennen am Samstag verbesserte sich der 20-jährige Oberösterreicher von Startplatz acht noch um eine Position und wurde Siebenter, im zweiten Rennen am Sonntag gelang ihm mit Rang zehn erneut ein Top-Ten-Resultat bei 26 Fahrern.