Aktuelle Seite: Home > Sport > Rossi glänzt bei Canucks-Sieg über Predators
Rossi als Vancouvers Man of the Match gegen Predators

Rossi glänzt bei Canucks-Sieg über Predators

Freitag, 13. März 2026 | 09:21 Uhr
Rossi als Vancouvers Man of the Match gegen Predators
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
Schriftgröße

Von: apa

Marco Rossi hat am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen wesentlichen Beitrag zum 4:3-Shoot-Out-Heimsieg seiner Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators geleistet. Der Vorarlberger bereitete den ersten und dritten Treffer seines Teams vor, erzielte das zweite Tor selbst und wurde zum “Man of the Match” gekürt. Marco Kasper kassierte hingegen mit den Detroit Red Wings eine 1:4-Niederlage bei Tampa Bay Lightning.

Für Vancouver, in der Tabelle weiter auf dem letzten Platz, war es ein rares Erfolgserlebnis. Die Kanadier hatten davor neun ihrer jüngsten zehn Partien verloren. “Der Sieg fühlt sich gut an”, erklärte Rossi. “Großer Respekt an das Team. Wir lagen mit 3:1 zurück, aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben weiterhin fest an diese Mannschaft geglaubt.” Der 24-Jährige hält nun nach 33 Saisoneinsätzen bei sieben Toren und 14 Assists.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an neuem Messerverbot
Kommentare
91
Kritik an neuem Messerverbot
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Kommentare
56
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Kommentare
47
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Kommentare
45
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
39
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 