Salzburg fixiert ICE-Play-off-Ticket mit 4:3-Sieg bei KAC

Von: apa

Red Bull Salzburg hat als zweites Team nach dem KAC das Play-off-Ticket in der ICE Hockey League sicher. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag im Schlager der 43. Runde beim Tabellenführer aus Kärnten in einer packenden Partie mit 4:3 durch und rückte diesem bis auf vier Punkte nahe. Die Salzburger haben aber mit 42 Partien eine mehr als der Leader absolviert. Die Vienna Capitals verbesserten sich mit einem 3:0-Erfolg gegen den Vierten HCB Südtirol auf Platz sieben.

Siege feierten auch die auf Position neun vorgerückten Black Wings Linz mit einem 3:2 bei Schlusslicht HC Innsbruck und der Vorletzte Pioneers Vorarlberg, der gegen den Elften VSV mit 4:1 die Oberhand behielt.

Den 4.296 Zuschauern in der Heidi Horten Arena wurde vor allem im ersten Drittel ein an Spannung kaum zu überbietendes Match geboten. Schon nach 43 Sekunden besorgte Philipp Wimmer die Blitzführung der Salzburger. Matthew Fraser (7./PP) gelang im Rahmen eines offenen Schlagabtausches mit einem präzisen Schuss ins lange Eck und seinem 12. Saisontor der Ausgleich, die Hausherren nutzten dabei die erste Überzahlsituation im Spiel gleich aus. Nur 27 Sekunden später machte Nicholas Petersen nach tollem Spielzug über Mathias From und Jan Mursak den KAC-Doppelschlag perfekt.

Salzburg-Ausgleich sieben Sekunden später

Salzburgs Antwort folgte gleich vom Bully weg, sieben Sekunden später stand es dank Brandon Coe (8.) 2:2. Wieder hatte Michael Raffl für Salzburg als Vorlagengeber geglänzt. Auch sonst ging es sehr emotional zur Sache, nach einem Raufhandel in Minute 14 mussten mit KAC-Spieler Simeon Schwinger und den Salzburgern Benjamin Nissner und Michael Raffl gleich drei Akteure auf die Strafbank. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts konnte KAC-Tormann Sebastian Dahm einen Schuss von Peter Schneider (20./PP) erst hinter der Linie bändigen.

Ein Treffer von Nash Nienhuis (36.) sorgte für klarere Verhältnisse, durch den Anschlusstreffer von Fabian Hochegger (52.) blieb es aber bis zur Schlusssirene spannend. Am vierten Auswärtssieg der Salzburger beim KAC in Folge änderte sich nichts mehr, im Head-to-Head in der laufenden Saison liegt der Meister nun mit 3:1 voran. Salzburg hat 16 der jüngsten 18 Saisonspiele für sich entschieden, zuletzt gab es zwei Siege am Stück. Für die Klagenfurter endete eine imposante Serie, hatten sie doch zuvor in 15 Heimspielen immer gepunktet.

Nicht im Einsatz war Salzburgs Tyler Lewington. Der Verteidiger war am Samstag wegen eines “Vorfalls, der derzeit noch näher behandelt wird”, wie die Liga verlautete, auf unbestimmte Zeit gesperrt worden. Bei der Freitagpartie gegen die Graz99ers hatte er sich seinen zweiten Fight auf dem Eis in dieser Saison geliefert. Die Grazer Josh Currie (drei Partien plus 750 Euro) und Marcus Vela (zwei Partien plus 400 Euro) kamen mit glimpflicheren Strafen davon.