 “sattel.fest.” am Staller Sattel

Freitag, 12. September 2025 | 12:06 Uhr
Staller Sattel
Facebook/Hexenschenke Staller Sattel
Von: mk

Antholz – Am Sonntag, den 14. September 2025 findet am Staller Sattel der autofreie Tag unter dem Motto “sattel.fest” statt.

An diesem Tag ist der Passübergang von 10.30 bis 16.00 Uhr nur für Radfahrer, Fußgänger und Wanderer zugänglich.

Erstmals findet die Aktion grenzübergreifend statt, daher ist auch ein Teil des Deferggentales für diesen Zeitram verkehrsberuhigt.

Die umliegenden Betrieben, sowie Vereine beteiligen sich mit Köstlichkeiten, Unterhaltung und Live-Musik und es gibt einen kostenlosen E-Bike Verleih.

Bezirk: Pustertal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

