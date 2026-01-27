Schalke 04 verpflichtet Mittelfeldmann Dejan Ljubicic

Von: apa

Schalke 04 hat Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic verpflichtet. Der neunfache österreichische Fußball-Internationale erhielt beim von Miron Muslic betreuten Tabellenführer der 2. deutschen Liga einen Vertrag bis Juni 2028, wie Schalke am Dienstag bekannt gab. Ljubicic spielte zuletzt ein halbes Jahr für Dinamo Zagreb, in Deutschland war er davor vier Jahre für den 1. FC Köln tätig. Sein letztes Spiel für das ÖFB-Team bestritt Ljubicic im September 2023 im Test gegen Moldau.

Für Dinamo war er im Herbst in 15 Spielen in der kroatischen Liga und sieben in der Europa League im Einsatz. “Für mich ist Schalke 04 in der aktuellen Situation eine super Herausforderung”, sagte der ehemalige Rapid-Profi.