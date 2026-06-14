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Schottland startete dank McGinn erfolgreich in die WM

Schottland feiert 1:0-Favoritensieg gegen Haiti

Sonntag, 14. Juni 2026 | 05:08 Uhr
Schottland startete dank McGinn erfolgreich in die WM
APA/APA/AFP/FRANCK FIFE
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Von: apa

Schottland hat nach 28 Jahren Pause ein erfolgreiches Comeback bei der Fußball-WM gefeiert. Die Schotten wurden am Samstag in Boston ihrer Favoritenrolle gegen Haiti gerecht und siegten 1:0 (1:0). Ein abgefälschter Schuss von John McGinn (28.) brachte drei Punkte und vor den Duellen mit den Top-Teams Brasilien und Marokko die Tabellenführung in der Gruppe C. Dank des Auftakterfolgs darf Schottland hoffen, erstmals in der WM-Geschichte den Aufstieg zu schaffen.

Beide Seiten legten ihr Spiel vorsichtig und aus einer kompakten Defensive an. Schottland wurde meist dann gefährlich, wenn der 20-jährige Ben Gannon-Doak mit Tempo die Angriffe auf der rechten Seite einleitete. So entstand auch die erste Top-Chance, der Schuss von Spielmacher Scott McTominay von SSC Napoli knallte an die Stange (17.). Über rechts wurde auch die Führung vorbereitet. Den Abschluss von Che Adams konnte Johny Placide noch abwehren, beim Schuss von McGinn war Haitis Torhüter aber chancenlos, weil Jean-Ricner Bellegarde den Ball noch abfälschte.

In der Partie mit den bisher meisten Fouls bei diesem Turnier wurde Haiti in der 34. Minute gefährlich, der Ex-Hartberger Ruben Providence und Frantzdy Pierrot (34.) scheiterten im Doppelpack. In der zweiten Hälfte beschränkte sich Schottland hauptsächlich darauf, den knappen Vorsprung zu verteidigen. Haiti, bei der davor einzigen WM-Teilnahme 1974 ohne Punktgewinn, kämpfte um ein historisches Erfolgserlebnis, die schottische Abwehr stand aber gut. Auch die Schlussoffensive der Mittelamerikaner blieb ohne Erfolg, die einzig nennenswerten Ausgleichschancen vergab Pierrot per Kopf (85.) und im Fallen (94.).

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