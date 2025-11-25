Aktuelle Seite: Home > Sport > Schwimm-Olympiasiegerin Oleksiak für zwei Jahre gesperrt
Olympiasiegerin Penny Oleksiak ist bis Juli 2027 gesperrt

Schwimm-Olympiasiegerin Oleksiak für zwei Jahre gesperrt

Dienstag, 25. November 2025 | 21:21 Uhr
Olympiasiegerin Penny Oleksiak ist bis Juli 2027 gesperrt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/MICHAEL REAVES
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Schwimm-Olympiasiegerin Penny Oleksiak ist wegen des Verpassens dreier Dopingkontrollen binnen zwölf Monaten für zwei Jahre gesperrt worden. Die 100-m-Kraul-Titelträgerin der Spiele 2016 ist Kanadas erfolgreichste Olympionikin, bei ihrem Triumph in Rio de Janeiro war sie erst 16 Jahre alt gewesen. Die Sperre der insgesamt siebenfachen Olympia- und 13-fachen WM-Medaillengewinnerin läuft bis 14. Juli 2027. Alle ihre seit 16. Juni 2025 errungenen Leistungen sind gestrichen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Kommentare
116
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
54
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
37
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
28
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
27
Zank zwischen Knoll und SVP
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 