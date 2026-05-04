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Italiencup Lead

Silbermedaille für Moar, Team erfolgreich

Montag, 04. Mai 2026 | 15:17 Uhr
CI Varese Moar FASI (1)
AVS/FASI
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Von: mk

Varese – Die zweite Etappe des Italiencups Lead fand am vergangenen Wochenende in der neuen Kletterhalle Salewa Cube in Varese statt. Matilda Liú Moar verpasste die Goldmedaille äußerst knapp und kam mit Silber nach Hause, insgesamt hat das elfköpfige AVS-Athletenteam einen guten Gesamterfolg erzielt.

Aus Südtiroler Sicht gingen insgesamt elf AVS-Athletinnen und Athleten an den Start – acht Damen und drei Herren. Nach den sehr erfolgreichen Ergebnissen der ersten Etappe reiste das Team mit entsprechend hohen Erwartungen nach Varese.

In der Qualifikation gelang gleich sieben Südtiroler Athleten – sechs Damen und einem Herrn – der Einzug ins Halbfinale – bereits ein beachtlicher Erfolg.

Auch im Halbfinale zeigten sich die AVS-Athletinnen und -Athleten hochmotiviert und präsentierten starke Leistungen. Am Ende schaffte es jedoch nur Matilda Liù Moar (AVS Brixen), die Halbfinalroute bis zum Top zu klettern und sich als Zweitbeste für das Finale der besten acht zu qualifizieren.

Im Finale war Matilda nicht zu stoppen: Auch hier kletterte sie bis zum Top. Da jedoch Savina Nicelli (Fiamme Oro) ebenfalls das Top erreichte und in der Qualifikation vor Matilda platziert war, ging die Goldmedaille an Nicelli, während Silber an unsere Matilda Liù Moar ging.

Weitere gute Platzierungen unserer Athletinnen und Athleten:

10. Platz: Fritz Engele (AVS Meran)
12. Platz: Bettina Dorfmann (AVS Brixen)
13. Platz: Elsa Giupponi (AVS Meran)
20. Platz: Kathrin Mock (AVS St. Pauls)
22. Platz: Miriam Amelie Peer (AVS Meran)
23. Platz: Veronika Cagol (AVS St. Pauls)

Bezirk: Bozen

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