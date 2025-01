Sinja Kraus schafft Sprung in Linz-Hauptbewerb

Von: apa

Sinja Kraus hat am Montag auch die zweite Hürde in der Qualifikation für das Upper Austria Ladies genommen und steht im Hauptbewerb. Die 22-jährige Wienerin besiegte die in der Ausscheidung als Nummer 6 gesetzte Schweizerin Viktorija Golubic nach 2:41 Stunden mit 7:5,4:6,6:3. Damit sind zwei ÖTV-Spielerinnen im Hauptbewerb vertreten. Julia Grabher spielt dank Wildcard am Dienstag (nicht vor 16.00 Uhr) gegen die Russin Anastasia Potapowa.

Kraus’ Gegnerin steht erst nach Abschluss der Qualifikation fest, denn erst dann werden alle Qualifikantinnen zugelost.