Sinner Day: Südtirol feiert Jannik Sinner

Von: mk

Sexten – Sexten steht heute Kopf für Tennisass Jannik Sinner. Dass er das Ziel habe Nummer eins der Tennisweltrangliste zu werden, sagte bereits der 17-jährige Jannik Sinner im Jahr 2018 – seit gestern ist es so weit. Dies wurde heute in seinem Heimatdorf Sexten mit Familie, Freunden und Fans groß gefeiert. Die Gemeinde rund um Bürgermeister Thomas Summerer und der Tourismusverein Sexten haben die Feierlichkeiten organisiert.

Das Fest zu Ehren von Jannik Sinner hat um 14.00 Uhr mit einer Eintragung ins Goldene Buch der Gemeinde Sexten begonnen. Im Anschluss ging’s für Sinner zu den Sextner Sportanlagen, wo in der Tennishalle rund 400 tennisbegeisterte Kinder und Jugendliche aus dem Hochpustertal warteten. Diese Veranstaltung war den jungen Mitgliedern der Hochpusterer Tennisclubs vorbehalten.

“Ich bin sehr froh wieder hier zu sein, am Ort, in dem ich geboren bin, wo ich meine Jugend verbracht habe, wo meine Familie und meine Freunde sind. Es freut mich besonders hier so viele Kinder und Jugendliche zu sehen und mit euch diesen tollen Moment zu verbringen “, sagte Sinner während des Treffens mit den Kindern. Fans, die keinen Einlass zu dieser Veranstaltung erhielten, konnten das Treffen des Tennisstars im Kultursaal auf der Leinwand verfolgen.

Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher und Sportlandesrat Peter Brunner nutzten die Gelegenheit, um dem Pusterer Tennisprofi persönlich zu gratulieren. “Es ist schon außergewöhnlich in so jungen Jahren das höchstmögliche Ziel im Tennissport zu erreichen.

Das besonders Schöne daran ist, dass Jannik durch sein gepflegtes, respektvolles und bescheidenes Auftreten und durch sein Fairplay auch als Mensch ein großes Vorbild ist”, lobte Kompatscher und ergänzte: “Südtirol kann, ebenso wie seine Familie und sein Team stolz darauf sein. Vor allem aber er selbst. Wir freuen uns mit ihm!” Dem schließt sich auch Landesrat Peter Brunner an: “Jannik Sinner ist nicht nur mit seiner Bodenständigkeit ein herausragendes Vorbild für die vielen anwesenden Kinder. Seine Erfolge zeigen, was mit harter Arbeit und Hingabe erreicht werden kann. Es ist eine Freude, diesen besonderen Tag mit ihm zu feiern.”