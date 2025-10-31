Sinner souverän ins Paris-Halbfinale – Auch Miedler weiter

Von: apa

Wien-Sieger Jannik Sinner ist zwei Siege von der Rückkehr an die Tennis-Weltranglistenspitze entfernt. Der 24-Jährige besiegte am Freitag im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers von Paris den US-Amerikaner Ben Shelton 6:3,6:3. Um den Finaleinzug geht es für Sinner am Samstag (nicht vor 17.00 Uhr) gegen den Sieger der Partie zwischen dem Russen Daniil Medwedew (Nr. 11) und dem Deutschen Alexander Zverev (3). Das Doppel-Halbfinale erreichte der Österreicher Lucas Miedler.

Sinner (2) hatte vor gut zwei Jahren das erste von nun acht Duellen mit Shelton (5) verloren, die übrigen sieben Mal aber gewonnen. Die Chance auf die Nummer eins schon in dieser Woche kam unerwartet durch die Auftaktniederlage des topgesetzten Spaniers Carlos Alcaraz gegen den Briten Cameron Norrie. Um den zweiten Finalplatz spielen der kasachische Kitzbühel-Sieger Alexander Bublik nach einem 6:7(5),6:4,7:5 gegen den Australier Alex de Minaur (6) und der Kanadier Felix Auger-Aliassime (9) dank eines 6:2,6:2 gegen den Monegassen Valentin Vacherot.

Miedler erstmals in Masters-1000-Halbfinale

Miedler zog mit dem Portugiesen Francisco Cabral durch ein 7:6(5),6:4 gegen John Peers/JJ Tracy (AUS/USA) in sein erstes Masters-1000-Halbfinale ein. “Ich bin sehr happy, wir haben die Leistung von gestern (Achtelfinale, Anm.) bestätigt. Ich freue mich, dass wir nun am Center Court spielen können.” Halbfinalgegner sind die Briten Julian Cash/Lloyd Glasspool (2). Der Tiroler Alexander Erler und sein US-Partner Robert Galloway schieden im Viertelfinale durch ein 6:4,6:7(3),6:10 gegen die Australian-Open-Sieger Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR-3) aus.

Beim ATP-Challenger in Seoul ist für Jurij Rodionov das Viertelfinal-Aus gekommen. Der als Nummer 4 gesetzte Niederösterreicher musste sich dem Schweden Elias Ymer 4:6,6:3,2:6 geschlagen geben.