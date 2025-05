Souveräner EM-Quali-Sieg der ÖHB-Männer in der Türkei

Von: apa

Österreichs Handballmänner bleiben souverän auf Kurs Richtung EM-Endrunde 2026. Am Mittwoch feierten Lukas Hutecek und Co. beim punktelosen Quali-Schlusslicht Türkei in Sivas einen sicheren wie glanzlosen 34:29-(19:14)-Pflichtsieg und nehmen das abschließende und entscheidende Duell mit der Schweiz am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) in Graz mit breiter Brust in Angriff.

Vor dem um 19.00 Uhr gestarteten Duell der Schweiz mit dem vermutlichen Gruppensieger Deutschland liegt Österreich einen Punkt vor den Eidgenossen. Der Zweite, aber auch die vier besten Gruppendritten aller acht Qualigruppen lösen das Ticket für das Turnier vom 15. Jänner bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen.

In der Türkei legte Österreich im vorletzten Spiel unter der Ägide von Trainer Ales Pajovic, der danach vom Spanier Iker Romero ersetzt wird, einen nervösen, hektischen Fehlstart hin. Das 1:5 in der vierten Minute blieb aber folgenlos, wie schon so oft in der jüngeren Vergangenheit ließ sich Rot-Weiß-Rot davon nicht irritieren und arbeitete sich mit einem 4:0-Lauf ebenso schnell zurück (5:5/8.). Das Spiel von Rot-Weiß-Rot, das weiter ohne den verletzten Kapitän Mykola Bilyk und Rückraum-Mann Boris Zivkovic auskommen muss, wurde geduldiger. Nach 19 Minuten lag man erstmals mit zwei Toren (11:9) im Plus.

Türken hartnäckig, Qualität setzte sich aber durch

Weiter absetzen konnten sich die Gäste dann gegen Ende der ersten Hälfte, auch weil die Defensive nun besser arbeitete und die Türkei ihr Tempo der Anfangsphase nicht ganz halten konnte. Von der Pause gestärkt, ließen die Hausherren nach Seitenwechsel aber nicht locker, fast jeder türkische Angriff resultierte in einem Treffer. Mit Fortdauer setzte sich die größere Qualität freilich durch, auch der für Constantin Möstl eingewechselte Tormann Florian Kaiper trug dazu bei. Das 28:22 (48.) brachte erstmals einen Sechs-Tore-Vorsprung, der auf bis zu neun Tore ausgebaut wurde (32:23). Der Sieg hätte also höher ausfallen können, geriet aber nicht mehr in Gefahr.