Spanien gewinnt erneut die Women’s Nations League

Von: APA/sda/dpa

Spanien hat auch die zweite Austragung der Women’s Nations League gewonnen. Die Fußball-Weltmeisterinnen setzten sich im Final-Rückspiel in Madrid gegen Deutschland mit 3:0 (0:0) durch. Die Spanierinnen führten die Gäste nach der Pause phasenweise vor und begeisterten die 55.843 Zuschauer im Estadio Metropolitano mit Traumtoren. Zweimal Clàudia Pina (61., 74.) sowie Supertalent Vicky López (68.) trafen für die alten und neuen Nations-League-Champions.

Nachdem die Deutschen im Hinspiel am Freitag unglücklich nur 0:0 gespielt hatten, hielten sie sich auswärts eine Stunde lang schadlos. Dann schlugen die ohne die verletzte Weltfußballerin Aitana Bonmati angetretenen Spanierinnen innerhalb einer Viertelstunde dreimal zu.